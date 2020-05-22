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القطاع الصحي الخاص بالجوف يجري الفرز البصري لـ 450 وافدًا في مساكنهم

Time منذ 28 دقيقة
Views 1278
القطاع الصحي الخاص بالجوف يجري الفرز البصري لـ 450 وافدًا في مساكنهم

الجوف (صدى):
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يواصل القطاع الصحي الخاص مساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا بالمنطقة، من خلال زياراتهم اليومية الخاصة لمساكن العمالة الوافدة بمدينة سكاكا من مباني المدارس ومقارهم المؤقتة، لإجراء الفرز البصري بإشراف المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بإدارة الالتزام .

وبلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها من قبل القطاع الصحي الخاص 250 جولة تم من خلالها إجراء الفرز البصري لأكثر من 450 وافدًا خلال شهر رمضان المبارك، وشارك في إجراءات عمليات الفرز 16 مجمعاً طبياً من القطاع الصحي الخاص، حيث يقدمون إضافة لعملية الفرز البصري، الإرشادات والتعليمات الوقائية الصحية ، وكيفية ووقت استخدام الكمامات والمعقمات للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشدد صحة الجوف على أهمية تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ، خاصة في مواقع التجمعات ومقار الوافدين .

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أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

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