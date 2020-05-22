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مخرج الاختيار حذر من حلقة الأمس والشعب المصري: وجعت قلوبنا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1837
مخرج الاختيار حذر من حلقة الأمس والشعب المصري: وجعت قلوبنا

القاهرة (صدى):
نال مسلسل "الاختيار" الذي يتم عرضه من بداية شهر رمضان، إعجاب وتعاطف الجميع؛ حيث يتناول قصة الشهيد البطل المصري أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين البرث في رفح بشمال سيناء قبل 3 أعوام.

ونشر مخرج العمل بيتر ميمي، تحذيرًا في تغريدة له قبل عرض حلقة أمس الخميس، قائلًا فيه: " ‏رجاء اللى يعرف حد من أهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨)

أنا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللي حصل بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس " .

وتفاعل الشعب المصري مع الحلقة قبل عرضها مبدين تخوفهم من مشاهدتها لما بها من مشاهد مؤلمة تجسد الملحمة وخوفًا من لحظة استشهاد أبطال الكمين؛ حيث قالت إحدى المغردات:" ‏‎مصر كلها خايفة تتفرج على حلقة بكرا آخر 5 ثواني وجعت قلوبنا وكأنها نار أمال بكرا هيحصلنا ايه ".

ورد آخر: " لحد دلوقتى مش عارف هقدر اتفرج عليها ازاى.. يا ريت تروح عليا نومه وقتها.. دا لما العسكرى قال حرس سلاح قلت يا ليلة بيضا دا حلقة بكرة هتبقى جهنم علينا كلنا

بجد بجد قلبي موجوع و تمنيت إني أكون معاهم وقتها " .

وقال مغرد آخر:" ‏‎حلقة صعبة على مصر كلها يابيتر وليس اهالي الشهداء. لأن إحنا اهالي الشهداء. 30 حلقه عشنا معهم واتوجعنا ليهم. الله يرحمهم. انا مش هتفرج "؛ ليضيف آخر:" ‏‎كلنا أهل الأبطال اللي ضحوا بحياتهم عشان احنا نعيش وكلنا عاملين حساب الملحمة العظيمة ربنا يرحمهم جميعا ويقدرنا نتحمل الحلقة وشكرا لك على الأداء العظيم لكل نجوم العمل والمشاركين فيه".

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أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

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