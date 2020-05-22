نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن في المسجد الحرام

Time منذ 42 دقيقة
Views 1546
Comment 1
بالصور.. أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن في المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أدى المصلون في المسجد الحرام اليوم صلاة العشاء والتراويح والتهجد وشهدوا ختم القرآن في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر متضرعين الى الله العلي القدير أن يتقبل منهم صلاتهم وقيامهم وصيامهم وأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الكريم وممن أنعم الله عليهم بقيام ليلة القدر وممن غفر لهم في هذا الشهر المبارك وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان.

وأم المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا أمنة مستقرة وبلاد المسلمين وأن يرفع هذا الوباء ويكشف الغمة عن هذه الأمة إنه على كل شيء قدير.

وشددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التباعد بين المصلين أثناء أداء الصلاة تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.

وواصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار (٢٤) ساعة موزعة على (٤) ورديات حيث يتم غسل وتطهير المسجد الحرام وساحاته ودورات المياه (7) مرات، كما يتم تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يومياً، وكذلك تتم تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخل وخارج المسجد الحرام واستخدام (42)ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يومياً بمعدل (14) ألف لتر لكل وردية.

كما وضعت الرئاسة (300) جهاز معقم لليد تتم تعبئتها ب (900) لتر يوميا بمعدل(300) لتر لكل وردية، ويتم استخدام (120) لترا من المعطرات يوميا على مدار اليوم بمعدل (40) لترا لكل وردية، كما يتم استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد (1500) لتر يوميا بمعدل (500) لتر لكل وردية.

كما تقوم بوابات التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد ٦ أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة، وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة، وكاميرات المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة الذكية.

من جهتها كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام و على مدار الساعة من خلال مراكزها و فرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

كما يتمّ في هذه الليلة دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تسهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

أخر الأخبار

دعمنا لمملكتنا الغالية
دعمنا لمملكتنا الغالية
Time منذ دقيقتين Views 17
بالفيديو والصور.. القبض على شخصين في واقعة إطلاق نار وتباهي بحيازة السلاح في الرياض
بالفيديو والصور.. القبض على شخصين في واقعة إطلاق نار وتباهي بحيازة السلاح في الرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1340
القطاع الصحي الخاص بالجوف يجري الفرز البصري لـ 450 وافدًا في مساكنهم
القطاع الصحي الخاص بالجوف يجري الفرز البصري لـ 450 وافدًا في مساكنهم
Time منذ 28 دقيقة Views 1275
مخرج الاختيار حذر من حلقة الأمس والشعب المصري: وجعت قلوبنا
مخرج الاختيار حذر من حلقة الأمس والشعب المصري: وجعت قلوبنا
Time منذ 34 دقيقة Views 1832
بالصور.. أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن في المسجد الحرام
بالصور.. أداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن في المسجد الحرام
Time منذ 42 دقيقة Views 1546
‏أبناء جمال خاشقجي يعفون عن قاتل أبيهم لوجه الله
‏أبناء جمال خاشقجي يعفون عن قاتل أبيهم لوجه الله
Time منذ 49 دقيقة Views 3772
أرملة الشهيد المنسي: بكيت وأنا أشاهد لحظة استشهاده بـ «الاختيار»
أرملة الشهيد المنسي: بكيت وأنا أشاهد لحظة استشهاده بـ «الاختيار»
Time منذ ساعة Views 3138
مدى إمكانية استخراج تصريح للخروج لزيارة الوالدين أيام العيد
مدى إمكانية استخراج تصريح للخروج لزيارة الوالدين أيام العيد
Time منذ ساعة Views 4230
شيفيلد يونايتد الإنجليزي يوضح حقيقة تغيير ملكيته السعودية 
شيفيلد يونايتد الإنجليزي يوضح حقيقة تغيير ملكيته السعودية 
Time منذ ساعة Views 2289
موعد تطبيق منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة
موعد تطبيق منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة
Time منذ ساعتين Views 6291