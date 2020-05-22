"الداخلية" تنشر فيديو الإطاحة بعصابة تتاجر في شرائح الإتصال والهويات المزورة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على عصابة في الرياض تقوم بتزوير هويات وبصمات المواطنين والمقيمين وتتاجر في آلاف من شرائح الإتصال .
وتبين أن هذه العصابة مجموعة من الوافدين من مخالفي نظام الإقامة ، واتخذوا شقة سكنية في حي الديرة وكراً لهم .
وأظهر فيديو نشرته وزارة الداخلية مداهمة موقع العصابة والقبض على 8 أفراد من الجنسية البنجلاديشية .
وتم العثور على بحوزتها 45 ألف شريحة اتصال ، و100 ألف صورة لهويات وبصمات لمواطنين ومقيمين ، و27 قارئ بصمة ومئات الجوالات .
وتم تحريز المضبوطات وإحالة أفراد العصابة للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .