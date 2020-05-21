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أرملة الشهيد المنسي: بكيت وأنا أشاهد لحظة استشهاده بـ «الاختيار»

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أرملة الشهيد المنسي: بكيت وأنا أشاهد لحظة استشهاده بـ «الاختيار»

القاهرة (صدى):
علقت منار سليم أرملة الشهيد المصري العقيد أركان حرب أحمد منسي، الذي استشهد في ملحمة كمين البرث في مدينة رفح بشمال سيناء في مصر عام 2017 أثناء مواجهات مع الإرهابيين، على مشاهد لحظة استشهاده التي جسدها مسلسل "الاختيار".

وأوضحت أرملة الشهيد أحمد منسي، أنها على الرغم مما عاشته من واقع مرير عقب استشهاد البطل فإنها لم تكن تتوقع كل هذه التفاصيل التي عرضت في حلقة أمس الخميس من مسلسل الاختيار.

وأضافت: " أنا قلت كتير رغم أنني عشت الواقع ولم أكن أتوقع أسوأ مما عشته وعلى قدر ما سمعت من الناس اللي ربنا قدر لهم الحياة، لكني مكنتش أعرف كل التفاصيل "؛ متابعة: "بكيت وأنا بتابع المسلسل.. وفعلاً الشوف غير السمع".

وأشارت زوجة البطل،  إلى أن مسلسل الاختيار، به مصداقية شديدة ومعلومات وثائقية بالفعل: "ما شاهدته فاق كل توقعاتي.. المسلسل غير مفاهيم أبنائي والاختيار جعلهم يدركون ويفهمون".

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أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

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