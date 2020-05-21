أرملة الشهيد المنسي: بكيت وأنا أشاهد لحظة استشهاده بـ «الاختيار»

القاهرة (صدى):
علقت منار سليم أرملة الشهيد المصري العقيد أركان حرب أحمد منسي، الذي استشهد في ملحمة كمين البرث في مدينة رفح بشمال سيناء في مصر عام 2017 أثناء مواجهات مع الإرهابيين، على مشاهد لحظة استشهاده التي جسدها مسلسل "الاختيار".
وأوضحت أرملة الشهيد أحمد منسي، أنها على الرغم مما عاشته من واقع مرير عقب استشهاد البطل فإنها لم تكن تتوقع كل هذه التفاصيل التي عرضت في حلقة أمس الخميس من مسلسل الاختيار.
وأضافت: " أنا قلت كتير رغم أنني عشت الواقع ولم أكن أتوقع أسوأ مما عشته وعلى قدر ما سمعت من الناس اللي ربنا قدر لهم الحياة، لكني مكنتش أعرف كل التفاصيل "؛ متابعة: "بكيت وأنا بتابع المسلسل.. وفعلاً الشوف غير السمع".
وأشارت زوجة البطل، إلى أن مسلسل الاختيار، به مصداقية شديدة ومعلومات وثائقية بالفعل: "ما شاهدته فاق كل توقعاتي.. المسلسل غير مفاهيم أبنائي والاختيار جعلهم يدركون ويفهمون".
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