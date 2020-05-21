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مدى إمكانية استخراج تصريح للخروج لزيارة الوالدين أيام العيد

Time منذ ساعة
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مدى إمكانية استخراج تصريح للخروج لزيارة الوالدين أيام العيد

عادل الحربي (صدى):
كشف تطبيق "توكلنا" المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، اليوم الجمعة، عما إذا كان يمكن استخراج تصريح للخروج وزيارة الوالدين خلال أيام العيد أثناء منع التجول.

وجاء ذلك رداً على استفسار أحد الأشخاص عبر الحساب الرسمي للتطبيق على موقع التدوين الصغير تويتر، عن مدى إمكانية الحصول على تصريح لزيارة والده أيام العيد؛ بسبب ظروفه الصحية، لأنه يعيش في حي بعيد عنه.

وأوضح أنه يمكن تقديم طلب تصريح خروج عبر " تصاريح التنقل " التابع للأمن العام عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول.

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أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

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