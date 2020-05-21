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موعد تطبيق منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة

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موعد تطبيق منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت مصادر أمنية مطلعة عن تطبيق قرار منع التجول الكلي طوال اليوم في جميع مناطق ومدن المملكة ابتداء من السبت المقبل 30 رمضان 1441هـ.

وأضافت المصادر أن القرار يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441هـ.

وكانت الحكومة ووزارة الداخلية تستعد في تطبيق قرار فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، ويبدأ تطبيق قرارات الحظر الجديد رسميًا من اليوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م، ويستمر هذا الحظر حتى نهاية يوم الجمعة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م، مع فرض عقوبات رادعة مالية والحبس للمخالفين للقرارات إلا في حالة الاستثناءات.

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أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

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