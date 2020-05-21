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شيفيلد يونايتد الإنجليزي يوضح حقيقة تغيير ملكيته السعودية 

Time منذ ساعة
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شيفيلد يونايتد الإنجليزي يوضح حقيقة تغيير ملكيته السعودية 

ماجد محمد (صدى):
أكد نادي شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه لم يطرأ أي تغيير على ملكيته السعودية، رغم تسجيل بيانات تزعم تخلي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود عن منصبه.

وتبين أن الأمير عبد الله لم يعد شخصا يتمتع بسيطرة كبيرة على النادي، في 18 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن  الأمير عبد الله يسيطر على النادي في ذات التاريخ 18 أكتوبر تشرين الأول 2019، وبعد هذا الارتباك قال شيفيلد يونايتد، في بيان، إنه تلقى عددا من الاستفسارات المتعلقة بالأمر.

وأضاف  النادي:" النادي يؤكد أنه لا يوجد أي تغيير في ملكية الأسهم سواء في شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم أو شركة بالدس ليشر المحدودة. الملفات الموجودة على موقع الشركات تعكس بدقة تلك الملكية في السجل العام ولا تكشف عن أي تغيير ".

ولفت النادي:" بناء على ذلك يظل الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود المالك الوحيد لشركة بالدس ليشر وفرعها شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم المحدودة ".

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أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

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