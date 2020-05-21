شيفيلد يونايتد الإنجليزي يوضح حقيقة تغيير ملكيته السعودية 

ماجد محمد (صدى):
أكد نادي شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه لم يطرأ أي تغيير على ملكيته السعودية، رغم تسجيل بيانات تزعم تخلي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود عن منصبه.
وتبين أن الأمير عبد الله لم يعد شخصا يتمتع بسيطرة كبيرة على النادي، في 18 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الأمير عبد الله يسيطر على النادي في ذات التاريخ 18 أكتوبر تشرين الأول 2019، وبعد هذا الارتباك قال شيفيلد يونايتد، في بيان، إنه تلقى عددا من الاستفسارات المتعلقة بالأمر.
وأضاف النادي:" النادي يؤكد أنه لا يوجد أي تغيير في ملكية الأسهم سواء في شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم أو شركة بالدس ليشر المحدودة. الملفات الموجودة على موقع الشركات تعكس بدقة تلك الملكية في السجل العام ولا تكشف عن أي تغيير ".
ولفت النادي:" بناء على ذلك يظل الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود المالك الوحيد لشركة بالدس ليشر وفرعها شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم المحدودة ".