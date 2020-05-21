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مقولة شهيرة للملك عبدالعزيز آل سعود تثير ضجة:" الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة "

Time منذ 3 ساعات
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مقولة شهيرة للملك عبدالعزيز آل سعود تثير ضجة:" الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة "

عادل الحربي (صدى):
أثارت عبارة شهيرة نطق بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ولا زال صداها يتردد حتى هذا اليوم إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الملك عبدالعزيز:" الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة "، مما أحدثت ضجة كبيرة حينها في الوطن العربي والعالم بأجمعه.

ولاقت المقولة انتشارا واسعا بمنصات السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات عليها وجاءت كالتالي:" ما أشبهوا الليلة بالبارحة" أقصد في الاعتباطية وعدم فهم السياسة لأردوغان،  رحم الله الملك عبدالعزيز الذي كان مخيف الاتراك ولاجمهم، رحم الله البطل الشجاع العربي الشهم عبدالعزير ال سعود الذي وقف للترك وقفة شامخه وضحى من اجل شعبه واسس هذه المملكة التاريخية،  استمر في اختراق صفوف الاتراك فعلا أخرجت للعالم فضائح كانو يدفعون اموال طائلة ليخفوها منذ عهد الملك عبدالعزيز وهم يريدون سقوط العرب ولا يريدون الخير للعرب ".

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أحدث التعليقات

زائر
طلبت تصريح وكان الرد .. تم الرفض ههههههههههههه حتى الواحد بيزور امه وله عنها 3 اشهر لازم تصريح
د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم

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