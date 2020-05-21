وظائف إدارية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن وجود 7 وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بمدينة الرياض.
وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة على النحو التالي1- مُشرف المخزون الطبي – المناطق الحرجة
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة المواد، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– معرفة اللوائح الحكومية في مجال العمل (البضائع / التخزين)
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
2- مُشرف المخزون
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة عامة، إدارة الأعمال، إدارة المواد، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– معرفة اللوائح الحكومية في مجال العمل (البضائع / التخزين).
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
3- مُراقب المخزون:
– درجة الدبلوم (لمدة سنتين فما فوق) في تخصص (إدارة المواد، إدارة التوريد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– معرفة المواد الطبية.
4- مُساعد إدارة المواد:
– شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– مهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.
– القدرة على تشغيل معدات المستودعات.
5- موظف مشتريات (العدد 3 وظائف):
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
– أو درجة الدبلوم (لمدة 3 سنوات) في تخصص (إدارة المواد).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– معرفة اللوائح الحكومية في مجال العمل (شراء السلع / المستلزمات الطبية).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.