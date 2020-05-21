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وظائف إدارية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض 

Time منذ 3 ساعات
Views 2695
وظائف إدارية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن وجود 7 وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة على النحو التالي1- مُشرف المخزون الطبي – المناطق الحرجة

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة المواد، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– معرفة اللوائح الحكومية في مجال العمل (البضائع / التخزين)

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

2- مُشرف المخزون

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة عامة، إدارة الأعمال، إدارة المواد، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– معرفة اللوائح الحكومية في مجال العمل (البضائع / التخزين).

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

3- مُراقب المخزون:

– درجة الدبلوم (لمدة سنتين فما فوق) في تخصص (إدارة المواد، إدارة التوريد) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– معرفة المواد الطبية.

4- مُساعد إدارة المواد:

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– مهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.

– القدرة على تشغيل معدات المستودعات.

5- موظف مشتريات (العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

– أو درجة الدبلوم (لمدة 3 سنوات) في تخصص (إدارة المواد).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– معرفة اللوائح الحكومية في مجال العمل (شراء السلع / المستلزمات الطبية).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
يارب انت الحكم العدل بين عبادك فأرنا عظمتك وقدرتك بمضي أمرك وقيام عدلك.
ابو أسامة
جزاكم الله خيرا ورحم والدكم
ابن حزم
كشتة لاتنسى فيما بينهم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏٢٩ | رمضان 🌙 ‏اقترب موعد الفراق يا رمضان أنت ستعود ولكن نحن هل سنعود معك اللهم أحسن ختامنا واعتق رقابنا، وبلغنا ليلة القدر باحسن حال يارب رضاك والجنه👐

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