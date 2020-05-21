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شاهد.. عطيف يتواجد بمقر الهلال لمواصلة برنامجه التأهيلي

Time منذ 4 ساعات
Views 1977
شاهد.. عطيف يتواجد بمقر الهلال لمواصلة برنامجه التأهيلي

نواف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو تواجد عبد الله عطيف، نجم وسط فريق الهلال، في مقر ناديه لمواصلة برنامجه التأهيلي عقب الجراحة الأخيرة التي خضع لها بمدينة برشلونة الإسبانية.

أدت الإصابة بعبد الله عطيف، بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الهلال أمام شباب الأهلي الإماراتي، بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، قبل أن يغادر إلى إسبانيا ليجري عملية جراحية هناك.

وعرض عبد الله عطيف عبر حسابه الشخصي على موقع " سناب شات "، مقطع فيديو له وهو بداخل مقر ناديه، للاستمرار في العلاج والتأهيل من الإصابة، استعدادا لعودته للملاعب قريبا.

وقال عطيف: " أنا هنا في النادي للعلاج من الإصابة، ولا يوجد أحد غيري ".

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د محمد ماجد بخش
لدينا وحدات ممثلة الارتباط عددية تمثل لمحيط الذرة المركزية الممثلة لذرة العنصر الممثل - ولدينا بذلك درجة ارتباط عددية خارج وداخل دائرة التمثيل - ولدينا ربط فراغي بين وحدات العناصر العددية المتسلسلة في ثقلها ولا تهم الفروقات بينهما لدينا عدد ممثل لحجم الذرة من الذرات الافتراضية المحيطة بها - لدينا درجات مغناطيسية عامة لوحدة المجموع - ولدينا تمثيل لدرجات ثقل الكتلة المركزية بدلالة محاور تمثيل درجات البناء ممثلة بوحدات الثبات المغناطيسي هنا 22+4 لا تساوي 20+6 لذلك كانت قواعد هوند Hund التي نطبقها ونحسبها واقعا على مدى 6 عقود لذا فإن التمثيل البنائي العددي برمته ليس حقيقي والحقيقة تكون في المركز ومحيطه والوحدة ودرجتها والمجموع ودلالات. 2/3
wajdi.khashoggi
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