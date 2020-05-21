شاهد.. عطيف يتواجد بمقر الهلال لمواصلة برنامجه التأهيلي

نواف السالم (صدى):
رصد مقطع فيديو تواجد عبد الله عطيف، نجم وسط فريق الهلال، في مقر ناديه لمواصلة برنامجه التأهيلي عقب الجراحة الأخيرة التي خضع لها بمدينة برشلونة الإسبانية.
أدت الإصابة بعبد الله عطيف، بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الهلال أمام شباب الأهلي الإماراتي، بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، قبل أن يغادر إلى إسبانيا ليجري عملية جراحية هناك.
وعرض عبد الله عطيف عبر حسابه الشخصي على موقع " سناب شات "، مقطع فيديو له وهو بداخل مقر ناديه، للاستمرار في العلاج والتأهيل من الإصابة، استعدادا لعودته للملاعب قريبا.
وقال عطيف: " أنا هنا في النادي للعلاج من الإصابة، ولا يوجد أحد غيري ".