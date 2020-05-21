"كيليني" يبدي إعجابه بـ "عضة" سواريز له

وكالات (صدى):
أعرب المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني، عن إعجابه بـ "عضة" المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز له أثناء مباراة متوترة في كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.
جاء ذلك في سيرته الذاتية التي حملت عنوان " أنا جيورجيو"، إذ قال إن " الخبث جزء من كرة القدم ولا أفضل القول إنه غير شرعي، لتجاوز منافس يجب أن تتحلى بالذكاء، أنا معجب بمكرسواريز، لو افتقد هذا المكر سيصبح مهاجماً عادياً " .
وأضاف: " يحدث أي شيء غريب في هذا اليوم في كأس العالم 2014 " ، متابعًا: " كنت أراقب إدينسون كافاني معظم المباراة، لاعب آخر يصعب مراقبته ولا نريد أن نتراجع أمامه، وفجأة لاحظت أني تعرضت للعض في كتفي، وحدث ما حدث لكن هذه استراتيجية سواريز عند التلاحم وإذا جاز لي القول إنها استراتيجيتي أيضا، فنحن متشابهان، وأفضل المواجهة مع مهاجمين مثله " .
يذكر أنه كان قد صدر قرار ضد سواريز، الذي أفلت من العقاب خلال المباراة، بالإيقاف أربعة شهور وتسع مباريات دولية، كما كانت المباراة بدون أهداف حتى وقوع هذا الحادث، إذ نجحت أوروجواي بعدها في تسجيل هدف الفوز، الذي صعدت بها إلى دور الستة عشر على حساب إيطاليا.