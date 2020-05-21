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"كيليني" يبدي إعجابه بـ "عضة" سواريز له

Time منذ 19 دقيقة
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"كيليني" يبدي إعجابه بـ "عضة" سواريز له

وكالات (صدى):
أعرب المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني، عن إعجابه بـ "عضة" المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز له أثناء مباراة متوترة في كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

جاء ذلك في سيرته الذاتية التي حملت عنوان " أنا جيورجيو"، إذ قال إن " الخبث جزء من كرة القدم ولا أفضل القول إنه غير شرعي، لتجاوز منافس يجب أن تتحلى بالذكاء، أنا معجب بمكرسواريز، لو افتقد هذا المكر سيصبح مهاجماً عادياً " .

وأضاف: " يحدث أي شيء غريب في هذا اليوم في كأس العالم 2014 " ، متابعًا: " كنت أراقب إدينسون كافاني معظم المباراة، لاعب آخر يصعب مراقبته ولا نريد أن نتراجع أمامه، وفجأة لاحظت أني تعرضت للعض في كتفي، وحدث ما حدث لكن هذه استراتيجية سواريز عند التلاحم وإذا جاز لي القول إنها استراتيجيتي أيضا، فنحن متشابهان، وأفضل المواجهة مع مهاجمين مثله " .

يذكر أنه كان قد صدر قرار ضد سواريز، الذي أفلت من العقاب خلال المباراة، بالإيقاف أربعة شهور وتسع مباريات دولية، كما كانت المباراة بدون أهداف حتى وقوع هذا الحادث، إذ نجحت أوروجواي بعدها في تسجيل هدف الفوز، الذي صعدت بها إلى دور الستة عشر على حساب إيطاليا.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ياخي لاندية جابت عشرين بطولة بعد مشاركتكم ونتم مكانكم تتغنون على مشاركة ترشيحية قبل عشرين سنة عيب عليكم . متى تكبر عقولكم وتتناسب مع عمركم يا ضاف العقول ويا اعلام الفلس؟؟
سوسن
أحسنوا الظن لايروح فكركم بعيد وتعتقدون إنها "إتفاقية"😊 المُهم يارشرش كيف حصلتي ع هذا (الوديع)🤗؟
كاشف قافط
اللهم لاشماته . أنا أحمد الله إني هلالي 59
ابوبدر
شف بس قوة الوجه.. ما اعتصرتي الم وانتي جالسة بين الرجاجيل. ما اعتصرتي الم واختك متصورة في مقطع البانيو. ما اعتصرتي الم وانتي تطلعين كاشفة حياتك وتقصين افعالك للناس. عجيب والله؟
ابوبدر
سبحان الله.. هذي اخرة الاحزاب بالدول العربية. سافرت لدول عربية وشفت بعيني وسمعت والله كانوا يعيبون علينا اننا مالنا اصوات في وطننا ويسخرون مننا اننا محكومين وهم يقالهم فرحانين بانهم لهم اصوات وانهم وانهم يغيرون بالمجالس الحكومية وبالسياسيين. ولكن اذا حصلت اقل مشكلة في اي وطن عربي فيه احزاب وفرق وجماعات تعال وتفرج على التناحر والحروب والضروب بينهم فلا يعد هناك ثقة بينهم ولا سلام ولا امان وبعدها يبدأ العراك على السلطة وبعدها يشتغل التحزب والانقسامات وتبدا الحروب بينهم وبعدها يبدون يلعنون اليوم اللي صوتوا للاحزاب ويلعنون اليوم اللي صار فيه عندهم تحزب. مافيه احسن من انك تكون بحكم الله وشرعه وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتحت راية التوحيد وحكم أل سعود حفظهم الله لنا وحفظ لنا مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللمير محمد بن سلمان قيادة واحدة ليست احزابا ولا جماعات ولا فرق وحنا شعب مطمئن ومستقر وآمن بفضل الله وقوته. فالحمدلله دائما وابدا. ماشاء الله لا قوة الا بالله🤲🇸🇦💚

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