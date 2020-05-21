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النيابة العامة: مسؤولية عدم التزام الطفل بتعليمات الوقاية تقع على الأب وتعرضه للمساءلة

Time منذ 51 دقيقة
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النيابة العامة: مسؤولية عدم التزام الطفل بتعليمات الوقاية تقع على الأب وتعرضه للمساءلة

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أن الطفل ومن في حكمه لا يعون بمخاطر عدم التقيّد بتعليمات الوقاية، وتنعقد مسؤولية الالتزام بذلك والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى تجاه الأب أو من يقوم مقامه، ومخالفة ذلك يعرضك للمُساءلة الجزائية وفقاً لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

وتوضح المادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء أنه " يُعد مسؤولًا في أحكام نظام الحماية من الإيذاء كل شخص له ولاية على شخص أو سلطة او مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وتندرج ضمن حالات الإيذاء إساءة المعاملة بامتناع شخص أو تقصيره في الوقاة بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم " .

ويشير نظام حماية الطفل، أنه يُعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي : وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، كل من يعدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

وذكرت المادة 15، أنه "يعد والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، كما تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته يتحمل مسؤولياتهما تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال " .

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ياخي لاندية جابت عشرين بطولة بعد مشاركتكم ونتم مكانكم تتغنون على مشاركة ترشيحية قبل عشرين سنة عيب عليكم . متى تكبر عقولكم وتتناسب مع عمركم يا ضاف العقول ويا اعلام الفلس؟؟
سوسن
أحسنوا الظن لايروح فكركم بعيد وتعتقدون إنها "إتفاقية"😊 المُهم يارشرش كيف حصلتي ع هذا (الوديع)🤗؟
كاشف قافط
اللهم لاشماته . أنا أحمد الله إني هلالي 59
ابوبدر
شف بس قوة الوجه.. ما اعتصرتي الم وانتي جالسة بين الرجاجيل. ما اعتصرتي الم واختك متصورة في مقطع البانيو. ما اعتصرتي الم وانتي تطلعين كاشفة حياتك وتقصين افعالك للناس. عجيب والله؟
ابوبدر
سبحان الله.. هذي اخرة الاحزاب بالدول العربية. سافرت لدول عربية وشفت بعيني وسمعت والله كانوا يعيبون علينا اننا مالنا اصوات في وطننا ويسخرون مننا اننا محكومين وهم يقالهم فرحانين بانهم لهم اصوات وانهم وانهم يغيرون بالمجالس الحكومية وبالسياسيين. ولكن اذا حصلت اقل مشكلة في اي وطن عربي فيه احزاب وفرق وجماعات تعال وتفرج على التناحر والحروب والضروب بينهم فلا يعد هناك ثقة بينهم ولا سلام ولا امان وبعدها يبدأ العراك على السلطة وبعدها يشتغل التحزب والانقسامات وتبدا الحروب بينهم وبعدها يبدون يلعنون اليوم اللي صوتوا للاحزاب ويلعنون اليوم اللي صار فيه عندهم تحزب. مافيه احسن من انك تكون بحكم الله وشرعه وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتحت راية التوحيد وحكم أل سعود حفظهم الله لنا وحفظ لنا مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللمير محمد بن سلمان قيادة واحدة ليست احزابا ولا جماعات ولا فرق وحنا شعب مطمئن ومستقر وآمن بفضل الله وقوته. فالحمدلله دائما وابدا. ماشاء الله لا قوة الا بالله🤲🇸🇦💚

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