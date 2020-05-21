بالفيديو.. وصية البطل المصري أحمد المنسي قبل استشهاده بأيام

القاهرة (صدى):
شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل المصري " الاختيار " ، الأيام الأخيرة في حياة البطل المصري العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتبية 103 صاعقة بالجيش المصري.
وأظهر مقطع فيديو من إحدى الحلقات، وصية المنسى الأخيرة لضباطه، قبل اسشهاده فى كمين البرث، إذ وصى بدفنه "بأفارول الصاعقة" دون تغسيل أو تكفين، إذ أن الشهيد لا يُغسّل أو يُكفن.
يذكر أن المسلسل يُظهر الجانب الإنساني في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.
وشن الإرهابيين في الرابعة من صباح يوم 7 يوليو 2017، هجومًا عنيفًا على كمين "مربع البرث"، ما أدى إلى استشهاد العقيد المنسي بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من أفراد الكمين، الذين رفضوا الاستسلام وقاتلوا حتى صعدت أرواحهم إلى السماء.
وتقع قرية البرث في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وتبرز أهمية مربع البرث من الناحيتين اللوجيستية والأمنية، في أنه يعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة آخرى.