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بالفيديو.. وصية البطل المصري أحمد المنسي قبل استشهاده بأيام

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. وصية البطل المصري أحمد المنسي قبل استشهاده بأيام

القاهرة (صدى):
شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل المصري " الاختيار " ، الأيام الأخيرة في حياة البطل المصري العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتبية 103 صاعقة بالجيش المصري.

وأظهر مقطع فيديو من إحدى الحلقات، وصية المنسى الأخيرة لضباطه، قبل اسشهاده فى كمين البرث، إذ وصى بدفنه "بأفارول الصاعقة" دون تغسيل أو تكفين، إذ أن الشهيد لا يُغسّل أو يُكفن.

يذكر أن المسلسل يُظهر الجانب الإنساني في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.

وشن الإرهابيين في الرابعة من صباح يوم 7 يوليو 2017، هجومًا عنيفًا على كمين "مربع البرث"، ما أدى إلى استشهاد العقيد المنسي بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من أفراد الكمين، الذين رفضوا الاستسلام وقاتلوا حتى صعدت أرواحهم إلى السماء.

وتقع قرية البرث في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وتبرز أهمية مربع البرث من الناحيتين اللوجيستية والأمنية، في أنه يعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة آخرى.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ياخي لاندية جابت عشرين بطولة بعد مشاركتكم ونتم مكانكم تتغنون على مشاركة ترشيحية قبل عشرين سنة عيب عليكم . متى تكبر عقولكم وتتناسب مع عمركم يا ضاف العقول ويا اعلام الفلس؟؟
سوسن
أحسنوا الظن لايروح فكركم بعيد وتعتقدون إنها "إتفاقية"😊 المُهم يارشرش كيف حصلتي ع هذا (الوديع)🤗؟
كاشف قافط
اللهم لاشماته . أنا أحمد الله إني هلالي 59
ابوبدر
شف بس قوة الوجه.. ما اعتصرتي الم وانتي جالسة بين الرجاجيل. ما اعتصرتي الم واختك متصورة في مقطع البانيو. ما اعتصرتي الم وانتي تطلعين كاشفة حياتك وتقصين افعالك للناس. عجيب والله؟
ابوبدر
سبحان الله.. هذي اخرة الاحزاب بالدول العربية. سافرت لدول عربية وشفت بعيني وسمعت والله كانوا يعيبون علينا اننا مالنا اصوات في وطننا ويسخرون مننا اننا محكومين وهم يقالهم فرحانين بانهم لهم اصوات وانهم وانهم يغيرون بالمجالس الحكومية وبالسياسيين. ولكن اذا حصلت اقل مشكلة في اي وطن عربي فيه احزاب وفرق وجماعات تعال وتفرج على التناحر والحروب والضروب بينهم فلا يعد هناك ثقة بينهم ولا سلام ولا امان وبعدها يبدأ العراك على السلطة وبعدها يشتغل التحزب والانقسامات وتبدا الحروب بينهم وبعدها يبدون يلعنون اليوم اللي صوتوا للاحزاب ويلعنون اليوم اللي صار فيه عندهم تحزب. مافيه احسن من انك تكون بحكم الله وشرعه وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتحت راية التوحيد وحكم أل سعود حفظهم الله لنا وحفظ لنا مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللمير محمد بن سلمان قيادة واحدة ليست احزابا ولا جماعات ولا فرق وحنا شعب مطمئن ومستقر وآمن بفضل الله وقوته. فالحمدلله دائما وابدا. ماشاء الله لا قوة الا بالله🤲🇸🇦💚

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