بشرى سارة لجماهير النصر

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي النصر، بدأت مفاوضاتها مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتجديد عقده مع الفريق.
وأوضحت التقارير أن المفاوضات تسير في طريق إيجابي، حيث نجحت إدارة النصر في إقناع المدرب البرتغالي بالبقاء مع الفريق.
وأشارت التقارير إلى أن فيتوريا سيحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 7 مليون دولار، وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه الآن، بالإضافة إلى مزايا إضافية في حال نجح في تحقيق البطولات مع النصر.
الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف الهلال المتصدر.