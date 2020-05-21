شاهد.. أمير كرارة يُجسد لحظة استشهاد البطل أحمد المنسي في "ملحمة البرث"

القاهرة (صدى):
جسد الفنان المصري أمير كرارة، لحظة استشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر محمد علي المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري، على يد مجموعة من الإرهابيين والتكفيريين، في ملحمة البرث 2017، بمدينة رفح بسيناء.
وشن الإرهابيين في الرابعة من صباح يوم 7 يوليو 2017، هجومًا عنيفًا على كمين "مربع البرث"، ما أدى إلى استشهاد العقيد المنسي بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من أفراد الكمين، الذين رفضوا الاستسلام وقاتلوا حتى صعدت أرواحهم إلى السماء.
وسلط مسلسل "الاختيار" الذي يعرض على الشاشات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم، الضوء على حياة الشهيد أحمد منسي، وكيفية قيامه بشجاعة وقوة في الدفاع عن أرض الوطن ضد الإرهابيين، الذين أرادوا تحويل سيناء إلى إمارة يدعوا فيها أنها ستكون إسلامية.
وتضمنت حلقة اليوم الخميس للمسلسل، الهجوم على الكمين، لحظات قتال الشهيد المنسي هو ومجموعته، وثباته أمام الإرهابيين وإقباله على الشهادة ووصيته بأن يُدفن بـ "الأفارول" دون تغسيل أو تكفين.
العقيد أركان حرب أحمد منسي لم يكن فقط مقاتلاً شجاعاً لا يخشى الموت، بل كان في قمة التواضع والخٌلُق الحسن والسيرة الطيبة، ولم يكن يفكر سوى في رفعة وطنه والدفاع عنه.
وتقع قرية البرث في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وتبرز أهمية مربع البرث من الناحيتين اللوجيستية والأمنية، في أنه يعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة آخرى.