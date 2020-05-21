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كاريلو يكشف عن أمنيته في الهلال

Time منذ ساعتين
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كاريلو يكشف عن أمنيته في الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد البيروفي أندري كاريلو المحترف بنادي الهلال، أنه يتمنى الفوز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لانه لم يفز به منذ احترافه في الهلال.

وأوضح في تصريحات لشبكة " أميركا تي في " ، أنها يتمنى تحقيق كأس كوبا أميركا مع منتخب بلاده، والتي وصل فيها إلى نهائي النسخة الأخيرة في البرازيل وخسره 3-1 أمام نجوم السامبا، وكذلك التأهل إلى مونديال 2022.

وفي سياق منفصل، كان مصدر هلالي، قد نفى ما تردد عن رغبة نادي الهلال بالتعاقد مع المحترف التونسي علي معلول الذي يلعب للنادي الأهلي المصري.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ياخي لاندية جابت عشرين بطولة بعد مشاركتكم ونتم مكانكم تتغنون على مشاركة ترشيحية قبل عشرين سنة عيب عليكم . متى تكبر عقولكم وتتناسب مع عمركم يا ضاف العقول ويا اعلام الفلس؟؟
سوسن
أحسنوا الظن لايروح فكركم بعيد وتعتقدون إنها "إتفاقية"😊 المُهم يارشرش كيف حصلتي ع هذا (الوديع)🤗؟
كاشف قافط
اللهم لاشماته . أنا أحمد الله إني هلالي 59
ابوبدر
شف بس قوة الوجه.. ما اعتصرتي الم وانتي جالسة بين الرجاجيل. ما اعتصرتي الم واختك متصورة في مقطع البانيو. ما اعتصرتي الم وانتي تطلعين كاشفة حياتك وتقصين افعالك للناس. عجيب والله؟
ابوبدر
سبحان الله.. هذي اخرة الاحزاب بالدول العربية. سافرت لدول عربية وشفت بعيني وسمعت والله كانوا يعيبون علينا اننا مالنا اصوات في وطننا ويسخرون مننا اننا محكومين وهم يقالهم فرحانين بانهم لهم اصوات وانهم وانهم يغيرون بالمجالس الحكومية وبالسياسيين. ولكن اذا حصلت اقل مشكلة في اي وطن عربي فيه احزاب وفرق وجماعات تعال وتفرج على التناحر والحروب والضروب بينهم فلا يعد هناك ثقة بينهم ولا سلام ولا امان وبعدها يبدأ العراك على السلطة وبعدها يشتغل التحزب والانقسامات وتبدا الحروب بينهم وبعدها يبدون يلعنون اليوم اللي صوتوا للاحزاب ويلعنون اليوم اللي صار فيه عندهم تحزب. مافيه احسن من انك تكون بحكم الله وشرعه وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتحت راية التوحيد وحكم أل سعود حفظهم الله لنا وحفظ لنا مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللمير محمد بن سلمان قيادة واحدة ليست احزابا ولا جماعات ولا فرق وحنا شعب مطمئن ومستقر وآمن بفضل الله وقوته. فالحمدلله دائما وابدا. ماشاء الله لا قوة الا بالله🤲🇸🇦💚

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