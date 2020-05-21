كاريلو يكشف عن أمنيته في الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد البيروفي أندري كاريلو المحترف بنادي الهلال، أنه يتمنى الفوز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لانه لم يفز به منذ احترافه في الهلال.
وأوضح في تصريحات لشبكة " أميركا تي في " ، أنها يتمنى تحقيق كأس كوبا أميركا مع منتخب بلاده، والتي وصل فيها إلى نهائي النسخة الأخيرة في البرازيل وخسره 3-1 أمام نجوم السامبا، وكذلك التأهل إلى مونديال 2022.
وفي سياق منفصل، كان مصدر هلالي، قد نفى ما تردد عن رغبة نادي الهلال بالتعاقد مع المحترف التونسي علي معلول الذي يلعب للنادي الأهلي المصري.