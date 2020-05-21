نجم إنتر ميلان يقترب من برشلونة

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية، أن المهاجم لوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، يقترب من الانضمام إلى برشلونة الإسباني.
ونشرت صحيفة أرجنتينية، صورة له بقميص برشلونة، معلقة : " المهاجم الأرجنتيني يسعى جاهدًا لارتداء قميص برشلونة " .
وأضافت: " تم الانتهاء من تفاصيل الصفقة، وليونيل ميسي ينتظر بالفعل، زميله الجديد " .
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بدأت منذ عدة أسابيع، بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث يسعى الفريق الكتالوني للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.
وتلقى مارتينيز عدة عروض من أندية كبرى، لكنه تجاهلها لرغبته الشديدة في مزاملة مواطنه ميسي.
ويتفاوض الناديان بشأن تقليل مبلغ الصفقة بالفعل، إذْ أن مارتينيز يملك شرطًا جزائيًا قدره 111 مليون يورو، يتم دفعها في الفترة من الأول وحتى 15 يوليو المقبل.