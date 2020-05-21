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نجم إنتر ميلان يقترب من برشلونة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1233
نجم إنتر ميلان يقترب من برشلونة

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية، أن المهاجم لوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، يقترب من الانضمام إلى برشلونة الإسباني.

ونشرت صحيفة أرجنتينية، صورة له بقميص برشلونة، معلقة : " المهاجم الأرجنتيني يسعى جاهدًا لارتداء قميص برشلونة " .

وأضافت: " تم الانتهاء من تفاصيل الصفقة، وليونيل ميسي ينتظر بالفعل، زميله الجديد " .

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بدأت منذ عدة أسابيع، بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث يسعى الفريق الكتالوني للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

وتلقى مارتينيز عدة عروض من أندية كبرى، لكنه تجاهلها لرغبته الشديدة في مزاملة مواطنه ميسي.

ويتفاوض الناديان بشأن تقليل مبلغ الصفقة بالفعل، إذْ أن مارتينيز يملك شرطًا جزائيًا قدره 111 مليون يورو، يتم دفعها في الفترة من الأول وحتى 15 يوليو المقبل.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
مشاريع ترفيهيه ثانويه لا اهمية لها كان الاولى ايقافها وتوجيه المليارات لمواجهة الظروف الاقتصاديه الحاليه
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..

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