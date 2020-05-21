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خطوات تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1331
خطوات تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن الخطوات هي: تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هنــــــا  ، اختيار الخدمات الإلكترونية، الضغط على خيار ضريبة القيمة المضافة، أو الضغط على خيار التسجيل كفرد طبيعي في حالة الأفراد، ثم تعبئة نموذج التسجيل وإرسال.

وأشارت إلى أنه سيصل إشعار وشهادة ضريبة القيمة المضافة عند اكتمال الطلب.

يذكر أنه يتم تسجيل المنشآت والأفراد، لمن زادت إيراداتهم السنوية على 375,000 ريال ويكون اختياريًا لمن تزيد إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال وتقل عن 375,000 ريال .

في سياق منفصل، أوضح المتحدث الرسمي للهبئة أنه يمكن للأفراد إخراج زكاتهم عبر الاتصال على الرقم 19993 أو من خلال تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
مشاريع ترفيهيه ثانويه لا اهمية لها كان الاولى ايقافها وتوجيه المليارات لمواجهة الظروف الاقتصاديه الحاليه
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..

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