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شاهد.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين أجهزة الدولة على قطعة أرض

Time منذ 32 دقيقة
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شاهد.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين أجهزة الدولة على قطعة أرض

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، انفعال فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية حول قطعة أرض داخل المحافظة.

وقال الرئيس المصري خلال افتتاحه مشروعات في الإسكندرية، اليوم الخميس: “معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض”.

وأضاف الرئيس السيسي: “خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض وأتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009”.

وتابع: “حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين”.

وأستكمل: “بطالب الحكومة، التقاضي بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبئ على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب”.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
مشاريع ترفيهيه ثانويه لا اهمية لها كان الاولى ايقافها وتوجيه المليارات لمواجهة الظروف الاقتصاديه الحاليه
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..

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