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العراق يُعلن إحباط عملية إرهابية كشف عنها المعتقل عبدالناصر قرداش

Time منذ 58 دقيقة
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العراق يُعلن إحباط عملية إرهابية كشف عنها المعتقل عبدالناصر قرداش

وكالات (صدى):
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن إحباط بغداد لعملية إرهابية كشف عنها أهم قادة تنظيم داعش، وهو عبد الناصر قرداش، الذي تم اعتقاله مؤخراً.

وقال الكاظمي: " الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة " .

وأضاف أن للحكومة مجموعة أهداف، في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلاً في تاريخه، متابعًا: " نحاول إيجاد حلول صعبة لا تنعكس على المواطنين " .

وأضاف: "أحبطنا غزوة إرهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخراً".

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
مشاريع ترفيهيه ثانويه لا اهمية لها كان الاولى ايقافها وتوجيه المليارات لمواجهة الظروف الاقتصاديه الحاليه
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..

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