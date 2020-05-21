العراق يُعلن إحباط عملية إرهابية كشف عنها المعتقل عبدالناصر قرداش

وكالات (صدى):
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن إحباط بغداد لعملية إرهابية كشف عنها أهم قادة تنظيم داعش، وهو عبد الناصر قرداش، الذي تم اعتقاله مؤخراً.
وقال الكاظمي: " الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة " .
وأضاف أن للحكومة مجموعة أهداف، في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلاً في تاريخه، متابعًا: " نحاول إيجاد حلول صعبة لا تنعكس على المواطنين " .
وأضاف: "أحبطنا غزوة إرهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخراً".