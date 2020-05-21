بالفيديو .. هطول أمطار على تندحة بعسير وتحذير من الأرصاد

عسير (صدى):
شهد مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير،اليوم ، سيول تسببت في قطع إحدى الطرق الموجودة بالمركز.
ورصد مقطع فيديو مياه السيول وهي تتدفق بسرعة على الطريق، فيما وقفت السيارات بعيدة عنها.
ومن جهتها، فقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير.
وشمل التنبيه محافظات (أبها - الحرجة - النماص - بيشة - تثليث - خميس مشيط - سراة عبيده - ظهران الجنوب ).
وأكدت الهيئة أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة الحادية عشر مساءً.