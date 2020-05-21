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بالفيديو .. هطول أمطار على تندحة بعسير وتحذير من الأرصاد

Time منذ 43 دقيقة
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بالفيديو .. هطول أمطار على تندحة بعسير وتحذير من الأرصاد

عسير (صدى):
شهد مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير،اليوم ، سيول تسببت في قطع إحدى الطرق الموجودة بالمركز.

ورصد مقطع فيديو مياه السيول وهي تتدفق بسرعة على الطريق، فيما وقفت السيارات بعيدة عنها.

ومن جهتها، فقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير.

وشمل التنبيه محافظات (أبها - الحرجة - النماص - بيشة - تثليث - خميس مشيط - سراة عبيده - ظهران الجنوب ).

وأكدت الهيئة أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
مشاريع ترفيهيه ثانويه لا اهمية لها كان الاولى ايقافها وتوجيه المليارات لمواجهة الظروف الاقتصاديه الحاليه
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..

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