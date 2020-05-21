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أمريكا تنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة

Time منذ ساعة
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أمريكا تنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة

وكالات (صدى):
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، عن نيتها في الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلداً والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها.

وأوضحت أمريكا أن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا، فيما صرّح مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية بأن "الانسحاب سيتم رسمياً في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية".

يذكر أن المعاهدة تسمح لكل دولة عضو بأن تحلّق بطائرات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة بعد فترة قصيرة من إبلاغ هذه الدول

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..
زائر
اه من الفلس
ابو محمد 😎
بس شكل الشباب نشاما باالحيل ، شكلهم بدأوا من جديد .. شباب حيين ..

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