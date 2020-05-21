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بالصور.. احتجاز شخص في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بالرياض
منذ ساعة
1803
1
الرياض (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حادث احتجاز شخص في برج للاتصال بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة.
وأوضح "مدني الرياض"، أن البرج كان ارتفاعه 50 مترًا وقد تم إنقاذ المحتجز وهو بصحة جيدة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
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بس شكل الشباب نشاما باالحيل ، شكلهم بدأوا من جديد .. شباب حيين ..
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