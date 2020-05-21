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بالفيديو .. حكم إعادة إخراج زكاة المال حال فقدانها أو تلفها

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. حكم إعادة إخراج زكاة المال حال فقدانها أو تلفها

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم إعادة إخراج زكاة المال حال فقدانها أو تلفها.

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة ذكر أنه أعطى زكاة ماله لفقير، لكن الأخير فقدها قبل أن يستفيد منها، متسائلا عما اذا كان واجب عليه أن يعيد دفع الزكاة مرة أخرى لنفس الفقير أم لا.

وأجاب الشيخ أنه بمجرد تسليم الزكاة ليد الفقير، فقد براءة زمة المزكي، واذا كان المزكي يقوم بتسليم الزكاة لوكيل عن الفقير ثم فقدت من الوكيل فليس علي المزكي أن يخرج الزكاة مرة أخرى.

وأضاف أنه في حال كان المزكي يوكل شخص آخر بإخراج الزكاة نيابة عنه، وفقد هذا الشخص الزكاة قبل أن يسلمها للفقير، فعلى المزكي في هذه الحالة أن يعيد إخراج زكاة ماله بدل من تلك التى فقدت قبل أن تصل للفقير.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..
زائر
اه من الفلس
ابو محمد 😎
بس شكل الشباب نشاما باالحيل ، شكلهم بدأوا من جديد .. شباب حيين ..

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