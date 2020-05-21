سعد الشهري يكشف أصعب مباراة له بعد انتقاله إلى النصر (فيديو)

نواف السالم (صدى):
تحدث المدرب الوطني سعد الشهري، عن أصعب مباراة له بعد انتقاله إلى النصر وإحرازه هدفًا فيه.
وقال سعد الشهري، إن المدرب وجدني بالصدفة أتدرب في صالة الحديد رغم أني لم يُتيح لي فرصة المشاركة مع الفريق.
وأضاف، أنه بعد رجوعهم من المعسكر أتاح له الفرصة مع النصر، وشارك في آخر ربع ساعة وسجّل هدفه الاول، وتمكن من إثبات نفسه كلاعب أساسي، لكنه تعرض للإصابة قبل نهاية الموسم.
وأوضح "الشهري"، أن قصته مع نادي الاتفاق بدأت في دورة رمضانية بعمر الـ15، وبدأ إداريو نادي الاتفاق في الانتباه إليه، وفي نفس الوقت كان هناك مفاوضات من نادي القادسية.
وأشار إلى أن والده كان يُحبذ الدراسة أولًا ويرفض كرة القدم، لكن كابتن خليل الزياني تواصل مع والده وأقنعه بالانضمام إلى الاتفاق.