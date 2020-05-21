نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض

Time منذ ساعة
Views 1804
Comment 1
إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة الرياض، عن إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض .

ويأتي ذلك منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن؛ لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..
زائر
اه من الفلس
ابو محمد 😎
بس شكل الشباب نشاما باالحيل ، شكلهم بدأوا من جديد .. شباب حيين ..

أخر الأخبار

شاهد..حكم مساعدة الأب لابنه من الزكاة إذا كان راتبه ضعيف
شاهد..حكم مساعدة الأب لابنه من الزكاة إذا كان راتبه ضعيف
Time منذ 6 دقائق Views 1164
تكدس في سوق الخضار بصبيا (فيديو)
تكدس في سوق الخضار بصبيا (فيديو)
Time منذ 21 دقيقة Views 1340
نجم إنتر ميلان يقترب من برشلونة
نجم إنتر ميلان يقترب من برشلونة
Time منذ 22 دقيقة Views 1226
خطوات تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة
خطوات تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 22 دقيقة Views 1326
شاهد.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين أجهزة الدولة على قطعة أرض
شاهد.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين أجهزة الدولة على قطعة أرض
Time منذ 30 دقيقة Views 1755
شاهد..العمل لا يتوقف في مشروع القدية قرب الرياض
شاهد..العمل لا يتوقف في مشروع القدية قرب الرياض
Time منذ 31 دقيقة Views 1548
خالد النمر: الساعات الذكية لا تعطي تخطيطاً للقلب
خالد النمر: الساعات الذكية لا تعطي تخطيطاً للقلب
Time منذ 32 دقيقة Views 1142
«الصحة» توضح الفئات الأكثر تضرراً عند الإصابة بكورونا
«الصحة» توضح الفئات الأكثر تضرراً عند الإصابة بكورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 1487
بالفيديو .. هطول أمطار على تندحة بعسير وتحذير من الأرصاد
بالفيديو .. هطول أمطار على تندحة بعسير وتحذير من الأرصاد
Time منذ 41 دقيقة Views 1431
شاهد.. روعة المنظر في شلالات الديسة بتبوك
شاهد.. روعة المنظر في شلالات الديسة بتبوك
Time منذ 54 دقيقة Views 1632