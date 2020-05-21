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إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض
منذ ساعة
1804
1
الرياض (صدى):
أعلنت أمانة الرياض، عن إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض .
ويأتي ذلك منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن؛ لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني ... .. راح يطلع هياطهم مع اذنابهم ..
ابو محمد 😎
الحمد لله على نعمة الإسلااام ..
ابو محمد 😎
عالم خرافات وخزعبلااات ..
زائر
اه من الفلس
ابو محمد 😎
بس شكل الشباب نشاما باالحيل ، شكلهم بدأوا من جديد .. شباب حيين ..
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