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انتشال جثمان غريق من مستنقع في وادي جازان
منذ 3 أيام
2147
3
جازان (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة، حادث غرق أحد الرجال في مستنقع مائي بوادي جازان.
وانتشلت فرق الدفاع المدني، جثمان الغريق من المستنقع، سائلة الله له الرحمة والمغفرة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الله يعينه ويرزقه من حيث لا يحتسب ، حتى لا يقف بمثل هالموقف .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيهم الشر ويكفينابعد انا نمت ساعه بس وادبغ البقلاوه😋😊😂😂
ابو محمد 😎
منذ زمن وهم حبايب وهذا دأبهم ...... ويش الجديد ...!!؟
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
مغرد
يا صاحب المنشئه الي ما تعطيهم حقهم كا مل اعلم ان الله قادر عليك تفلس بسرعه
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