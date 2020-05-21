نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها

Time منذ 14 دقيقة
Views 1197
المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها

الرياض (صدى):
أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل " لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ابوك كان سعودي وبعدين اخذ الجنسيه البحرينيه ما فيه شي غريب وخصوصا بين سكان البحرين وسكان المنطقه الشرقيه
زائــــر
خلّوكم بعيدين عن الهلال كلّفتوه خسارة بطولتين كانت بيده الدوري والعربيه ... الآن الهلال متصد وفاااااااارق (( 6 )) نقاط بتبداء المكايد تحوم وما مع الهلال الا الله [[ فأرادو به كيداً فجـعـناهم الأسفلين ]]
ابو عمار
امحق من صديقه ما بلغتي الا بعد اسبوعين . المفروض اتصلتي ولا ردت عليك ولا جاوبتك على الباب انك تتصلي بالشرطه او تستعيني بالجيران
نبيل
وذي منهي بعد بالله عليكم علموني
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله الاعداد كل يوم تزداد نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وسائر بلاد العالم

أخر الأخبار

سيدة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها ووضعها في ثلاجة الموتي لـ18 ساعة
سيدة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها ووضعها في ثلاجة الموتي لـ18 ساعة
Time منذ 3 دقائق Views 47
بالفيديو .. شباب يتباهون بحيازة أسلحة وإطلاق النار في إحدى الشوارع
بالفيديو .. شباب يتباهون بحيازة أسلحة وإطلاق النار في إحدى الشوارع
Time منذ 6 دقائق Views 87
بالفيديو .. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان
بالفيديو .. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان
Time منذ 6 دقائق Views 1180
المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
Time منذ 14 دقيقة Views 1197
بالفيديو.. زينب علوان لـ«المشككين» في جنسيتها أنا بحرينية غصب عنكم
بالفيديو.. زينب علوان لـ«المشككين» في جنسيتها أنا بحرينية غصب عنكم
Time منذ 15 دقيقة Views 164
منظمة الصحة العالمية تنصح بمادة هيبوكلوريت الصوديوم لتطهير اليدين
منظمة الصحة العالمية تنصح بمادة هيبوكلوريت الصوديوم لتطهير اليدين
Time منذ 20 دقيقة Views 1130
البرتغال تواصل استعداداتها لاستئناف الدوري
البرتغال تواصل استعداداتها لاستئناف الدوري
Time منذ 29 دقيقة Views 1259
مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم
مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم
Time منذ 29 دقيقة Views 1282
النصر يحسم موقفه من مايكون بيريرا
النصر يحسم موقفه من مايكون بيريرا
Time منذ 35 دقيقة Views 1595
عفريت المالديف
عفريت المالديف
Time منذ 42 دقيقة Views 259