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مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم

Time منذ 29 دقيقة
Views 1282
مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، بأن المنطقة ستشهد حدث سماوي بعد غروب شمس اليوم الخميس والجمعه حيث يقترن عطارد والزهرة، حيث يفصل بينهما درجة واحدة فقط.

وتابع أبو زاهرة بأنه لمشاهدة هذا الحدث يجب أن يكون ‏الأفق ‏باتجاه غروب الشمس مكشوفاً بالكامل، ومع التعمق نحو ‏الليل، ‏سيظهر الزهرة بعد حوالي نصف ساعة أو قبل ذلك من ‏غروب ‏الشمس إذا كانت السماء صافية وسيكون من السهل ‏رؤيته بالعين ‏المجردة، وبعد‎ ‎حوالي ساعة واحدة من غروب ‏الشمس، يمكن ‏رؤية عطارد كذلك.‏

وأوضح أبو زاهرة أن بعد اقتران الزهرة وعطارد في 21 و22 ‏مايو ‏‏2021، فسوف ينضم إليهما هلال قمر شوال الصغير بعد ‏غروب ‏شمس يوم الأحد 24 مايو 2020 في منظر سماوي ‏دراماتيكي، ‏بحسب وصفه.‏‎

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ابوك كان سعودي وبعدين اخذ الجنسيه البحرينيه ما فيه شي غريب وخصوصا بين سكان البحرين وسكان المنطقه الشرقيه
زائــــر
خلّوكم بعيدين عن الهلال كلّفتوه خسارة بطولتين كانت بيده الدوري والعربيه ... الآن الهلال متصد وفاااااااارق (( 6 )) نقاط بتبداء المكايد تحوم وما مع الهلال الا الله [[ فأرادو به كيداً فجـعـناهم الأسفلين ]]
ابو عمار
امحق من صديقه ما بلغتي الا بعد اسبوعين . المفروض اتصلتي ولا ردت عليك ولا جاوبتك على الباب انك تتصلي بالشرطه او تستعيني بالجيران
نبيل
وذي منهي بعد بالله عليكم علموني
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله الاعداد كل يوم تزداد نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وسائر بلاد العالم

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