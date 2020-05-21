بالفيديو.. الصحة تسجل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 2532 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد، أن 39 % من الإصابات لمواطنين و61% من جنسيات أخرى، فيما كانت 27% من الإصابات لإناث و 73% لذكور، و10% من الإصابات لأطفال و 87% لبالغين و 3% لكبار السن.
ولفت إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة وصل إلى 65077 حالة، وعدد الإصابات النشطة بلغ 28686 منها 281 حالة حرجة.
وأشار إلى أن الوزارة سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 351، كما سجلت الوزارة 2562 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36,040 حالة.