«تويتر» تطلق ميزة جديدة للتحكم بالتعليقات

وكالات (صدى):
طرحت شركة "تويتر" ميزة جديدة لا تزال قيد الاختبار، للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تلقي ردودا من الجميع، أو المستخدمين الذين يتابعونهم فقط، أو الأشخاص الذين يذكرونهم في تغريداتهم.
وأوضحت التقارير بأنه سيظل بإمكان كل من يمكنه عادة رؤية تغريدات المستخدم، قراءة المنشور المحدود، إضافة إلى القدرة على تسجيل الإعجاب وإعادة تغريده، ولكنه لن يتمكن من التعليق عليه.
وتابعت شركة ”تويتر“ في تغريدة: ”بأنها طريقة جديدة لإجراء محادثة مع من تريد بالضبط، ولقد بدأنا الاختبار بنسبة صغيرة على مستوى العالم، لذا سيكون عليكم الانتظار لظهورها على الساحة، وستمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانت ردود تويتر محدودة؛ حتى يعرفوا مسبقا ما إذا كان بإمكانهم التعليق.