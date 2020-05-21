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«تويتر» تطلق ميزة جديدة للتحكم بالتعليقات

Time منذ ساعة
Views 1461
«تويتر» تطلق ميزة جديدة للتحكم بالتعليقات

وكالات (صدى):
طرحت شركة "تويتر" ميزة جديدة لا تزال قيد الاختبار، للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تلقي ردودا من الجميع، أو المستخدمين الذين يتابعونهم فقط، أو الأشخاص الذين يذكرونهم في تغريداتهم.

وأوضحت التقارير بأنه سيظل بإمكان كل من يمكنه عادة رؤية تغريدات المستخدم، قراءة المنشور المحدود، إضافة إلى القدرة على تسجيل الإعجاب وإعادة تغريده، ولكنه لن يتمكن من التعليق عليه.

وتابعت شركة ”تويتر“ في تغريدة: ”بأنها طريقة جديدة لإجراء محادثة مع من تريد بالضبط، ولقد بدأنا الاختبار بنسبة صغيرة على مستوى العالم، لذا سيكون عليكم الانتظار لظهورها على الساحة، وستمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانت ردود تويتر محدودة؛ حتى يعرفوا مسبقا ما إذا كان بإمكانهم التعليق.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ابوك كان سعودي وبعدين اخذ الجنسيه البحرينيه ما فيه شي غريب وخصوصا بين سكان البحرين وسكان المنطقه الشرقيه
زائــــر
خلّوكم بعيدين عن الهلال كلّفتوه خسارة بطولتين كانت بيده الدوري والعربيه ... الآن الهلال متصد وفاااااااارق (( 6 )) نقاط بتبداء المكايد تحوم وما مع الهلال الا الله [[ فأرادو به كيداً فجـعـناهم الأسفلين ]]
ابو عمار
امحق من صديقه ما بلغتي الا بعد اسبوعين . المفروض اتصلتي ولا ردت عليك ولا جاوبتك على الباب انك تتصلي بالشرطه او تستعيني بالجيران
نبيل
وذي منهي بعد بالله عليكم علموني
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله الاعداد كل يوم تزداد نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وسائر بلاد العالم

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