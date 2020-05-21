سامسونج تصدر نسخة من Galaxy S20 لأغراض عسكرية

وكالات (صدى):
تعتزم شركة سامسونج إصدار نسخة خاصة من هاتفها الرائد Galaxy S20 للأغراض العسكرية ، بهدف توفير الأمان والتوافق مع الأجهزة والتطبيقات المعتمدة.
ويتميز الهاتف بهيكل Dual DAR والذي يوفر طبقتين من تشفير البيانات السرية وفقا لمعايير وكالة الأمن القومي، إلا ان هاتف Tactical Edition يتشابه مع مواصفات هاتف Galaxy S20 Edition
ويحتوي على وضع الرؤية الليلية الذي يسمح لمستخدميه بتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عند ارتداء نظارات الرؤية الليلية، بالإضافة إلى وضع التخفي لتعطيل LTE وكتم البث اللاسلكي للاتصالات خارج الشبكة