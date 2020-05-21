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إزالة حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي في جدة
منذ ساعتين
1775
جدة (صدى):
قامت بلدية أبحر الفرعية التابعة لمحافظة جدة بإزالة 67 حاوية من حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي .
يأتي ذلك ضمن جهود البلدية لمنع عشوائية توزيع الحاويات التي تؤثر على المشهد الحضري والمظهر العام.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
طيب ابوك كان سعودي وبعدين اخذ الجنسيه البحرينيه ما فيه شي غريب وخصوصا بين سكان البحرين وسكان المنطقه الشرقيه
زائــــر
خلّوكم بعيدين عن الهلال كلّفتوه خسارة بطولتين كانت بيده الدوري والعربيه ... الآن الهلال متصد وفاااااااارق (( 6 )) نقاط بتبداء المكايد تحوم وما مع الهلال الا الله [[ فأرادو به كيداً فجـعـناهم الأسفلين ]]
ابو عمار
امحق من صديقه ما بلغتي الا بعد اسبوعين . المفروض اتصلتي ولا ردت عليك ولا جاوبتك على الباب انك تتصلي بالشرطه او تستعيني بالجيران
نبيل
وذي منهي بعد بالله عليكم علموني
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله الاعداد كل يوم تزداد نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وسائر بلاد العالم
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