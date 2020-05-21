"ضاحي خلفان" يحذر من تغييرات قوية بعد انتهاء أزمة كورونا

دبي (صدى):
حذر نائب رئيس شرطة دبي "ضاحي خلفان " مما سيشهده العالم من تغييرات كبيرة بعد انتهاء أزمة كورونا .
ونبه " خلفان " بتحالف قوى شريرة للسيطرة على العالم ، قائلاً : ما بعد كورونا سيكون العالم مسيرا من قوى شريرة همها السيطرة على العالم والتحكم في البشر والاستحواذ على الاقتصاد .
وتوقع أكثر من خبير تغيير ترتيب القوى الدولية وتأثيرات اقتصادية كبيرة بعد الأزمة التي اجتاحت أغلب دول العالم وقلبت الموازين في الوظائف والمواصلات والسياحة والطيران ومختلف أوجه الحياه .
الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 5000038 حالة، وتوفي نتيجة الإصابة بالفيروس 328172 شخصا .