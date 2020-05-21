"الجزيرة القطرية" تهاجم مسلسل الاختيار وتصنف "هشام عشماوي" كرمز للمقاومة

ماجد القزيز (صدى):
هاجم مقال نشرته قناة الجزيرة القطرية المسلسل المصري "الاختيار" الذى يعرض حاليًا في عدة قنوات فضائية.
ويتناول المسلسل قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام إثر هجوم إرهابي بسيناء عام 2017، وتظهر شخصيات الإرهابي هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل.
وبرغم أن المسلسل يتناول بطولات وتضحيات الجيش المصري ضد الإرهاب، إلا أن المقال لم يؤكد ذلك، وأدعى أن المسلسل يزيف الحقائق.
ووصف المقال الإرهابي هشام عشماوي بأنه شخصية إسلامية بارزة وأنه رمز من رموز المقاومة ضد للنظام المصري، مؤكدا أن المسلسل لم يظهر الحقائق المتعلقة بحياة الإرهابي.
يذكر أن هشام عشماوي تم إدانته في عدة قضايا إرهابية، وتم القبض عليه وتنفيذ حكم الإعدام بحقه في الفترة الماضية.