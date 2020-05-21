نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الجزيرة القطرية" تهاجم مسلسل الاختيار وتصنف "هشام عشماوي" كرمز للمقاومة

Time منذ ساعتين
Views 2835
Comment 1
"الجزيرة القطرية" تهاجم مسلسل الاختيار وتصنف "هشام عشماوي" كرمز للمقاومة

ماجد القزيز (صدى):
هاجم مقال نشرته قناة الجزيرة القطرية المسلسل المصري "الاختيار" الذى يعرض حاليًا في عدة قنوات فضائية.

ويتناول المسلسل قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام إثر هجوم إرهابي بسيناء عام 2017، وتظهر شخصيات الإرهابي هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل.

وبرغم أن المسلسل يتناول بطولات وتضحيات الجيش المصري ضد الإرهاب، إلا أن المقال لم يؤكد ذلك، وأدعى أن المسلسل يزيف الحقائق.

ووصف المقال الإرهابي هشام عشماوي بأنه شخصية إسلامية بارزة وأنه رمز من رموز المقاومة ضد للنظام المصري، مؤكدا أن المسلسل لم يظهر الحقائق المتعلقة بحياة الإرهابي.

يذكر أن هشام عشماوي تم إدانته في عدة قضايا إرهابية، وتم القبض عليه وتنفيذ حكم الإعدام بحقه في الفترة الماضية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ابوك كان سعودي وبعدين اخذ الجنسيه البحرينيه ما فيه شي غريب وخصوصا بين سكان البحرين وسكان المنطقه الشرقيه
زائــــر
خلّوكم بعيدين عن الهلال كلّفتوه خسارة بطولتين كانت بيده الدوري والعربيه ... الآن الهلال متصد وفاااااااارق (( 6 )) نقاط بتبداء المكايد تحوم وما مع الهلال الا الله [[ فأرادو به كيداً فجـعـناهم الأسفلين ]]
ابو عمار
امحق من صديقه ما بلغتي الا بعد اسبوعين . المفروض اتصلتي ولا ردت عليك ولا جاوبتك على الباب انك تتصلي بالشرطه او تستعيني بالجيران
نبيل
وذي منهي بعد بالله عليكم علموني
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله الاعداد كل يوم تزداد نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وسائر بلاد العالم

أخر الأخبار

سيدة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها ووضعها في ثلاجة الموتي لـ18 ساعة
سيدة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها ووضعها في ثلاجة الموتي لـ18 ساعة
Time منذ دقيقة Views 33
بالفيديو .. شباب يتباهون بحيازة أسلحة وإطلاق النار في إحدى الشوارع
بالفيديو .. شباب يتباهون بحيازة أسلحة وإطلاق النار في إحدى الشوارع
Time منذ 4 دقائق Views 81
بالفيديو .. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان
بالفيديو .. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان
Time منذ 5 دقائق Views 1155
المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
Time منذ 13 دقيقة Views 1176
بالفيديو.. زينب علوان لـ«المشككين» في جنسيتها أنا بحرينية غصب عنكم
بالفيديو.. زينب علوان لـ«المشككين» في جنسيتها أنا بحرينية غصب عنكم
Time منذ 14 دقيقة Views 143
منظمة الصحة العالمية تنصح بمادة هيبوكلوريت الصوديوم لتطهير اليدين
منظمة الصحة العالمية تنصح بمادة هيبوكلوريت الصوديوم لتطهير اليدين
Time منذ 18 دقيقة Views 1125
البرتغال تواصل استعداداتها لاستئناف الدوري
البرتغال تواصل استعداداتها لاستئناف الدوري
Time منذ 27 دقيقة Views 1250
مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم
مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم
Time منذ 28 دقيقة Views 1270
النصر يحسم موقفه من مايكون بيريرا
النصر يحسم موقفه من مايكون بيريرا
Time منذ 34 دقيقة Views 1570
عفريت المالديف
عفريت المالديف
Time منذ 40 دقيقة Views 254