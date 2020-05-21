نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"روحاني" يعترف بفشل مشروعه المشترك مع قطر "حقل بارس الجنوبي"

Time منذ 3 ساعات
Views 2753
Comment 3
"روحاني" يعترف بفشل مشروعه المشترك مع قطر "حقل بارس الجنوبي"

ماجد القزيز (صدى):
أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأمريكية على توسعة المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز والذي تتشارك فيه إيران مع قطر .

وقال "روحاني " في كلمة له : رحيل الشركات الأجنبية أدى إلى تأخر توسعة وتطوير المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز .

وأضاف روحاني : كان سبب هذا التأخير زيادة الضغط في الآبار وحقيقة أنه كان من الأسهل الوصول إليها مع الشركات الفرنسية والصينية، لكنهم غادروا .

وكانت وزارة النفط الإيرانية قد وقعت مع شركة توتال الفرنسية اتفاق لتطوير حقل "بارس" الجنوبي للغاز، لكنها انسحبت عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في وفرض عقوبات عليها .

ولجأت طهران بعدها إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية لكن تجميد الاستثمارات الصينية الأجنبية في حقل بارس الجنوبي للغاز يهدد بعدم إتمام المشروع .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ابوك كان سعودي وبعدين اخذ الجنسيه البحرينيه ما فيه شي غريب وخصوصا بين سكان البحرين وسكان المنطقه الشرقيه
زائــــر
خلّوكم بعيدين عن الهلال كلّفتوه خسارة بطولتين كانت بيده الدوري والعربيه ... الآن الهلال متصد وفاااااااارق (( 6 )) نقاط بتبداء المكايد تحوم وما مع الهلال الا الله [[ فأرادو به كيداً فجـعـناهم الأسفلين ]]
ابو عمار
امحق من صديقه ما بلغتي الا بعد اسبوعين . المفروض اتصلتي ولا ردت عليك ولا جاوبتك على الباب انك تتصلي بالشرطه او تستعيني بالجيران
نبيل
وذي منهي بعد بالله عليكم علموني
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله الاعداد كل يوم تزداد نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وسائر بلاد العالم

أخر الأخبار

سيدة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها ووضعها في ثلاجة الموتي لـ18 ساعة
سيدة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها ووضعها في ثلاجة الموتي لـ18 ساعة
Time منذ دقيقة Views 16
بالفيديو .. شباب يتباهون بحيازة أسلحة وإطلاق النار في إحدى الشوارع
بالفيديو .. شباب يتباهون بحيازة أسلحة وإطلاق النار في إحدى الشوارع
Time منذ 4 دقائق Views 62
بالفيديو .. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان
بالفيديو .. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان
Time منذ 4 دقائق Views 1113
المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
المملكة ترفض خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
Time منذ 12 دقيقة Views 1159
بالفيديو.. زينب علوان لـ«المشككين» في جنسيتها أنا بحرينية غصب عنكم
بالفيديو.. زينب علوان لـ«المشككين» في جنسيتها أنا بحرينية غصب عنكم
Time منذ 13 دقيقة Views 143
منظمة الصحة العالمية تنصح بمادة هيبوكلوريت الصوديوم لتطهير اليدين
منظمة الصحة العالمية تنصح بمادة هيبوكلوريت الصوديوم لتطهير اليدين
Time منذ 18 دقيقة Views 1124
البرتغال تواصل استعداداتها لاستئناف الدوري
البرتغال تواصل استعداداتها لاستئناف الدوري
Time منذ 26 دقيقة Views 1247
مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم
مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم
Time منذ 27 دقيقة Views 1266
النصر يحسم موقفه من مايكون بيريرا
النصر يحسم موقفه من مايكون بيريرا
Time منذ 33 دقيقة Views 1552
عفريت المالديف
عفريت المالديف
Time منذ 40 دقيقة Views 245