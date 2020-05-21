"روحاني" يعترف بفشل مشروعه المشترك مع قطر "حقل بارس الجنوبي"

ماجد القزيز (صدى):
أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأمريكية على توسعة المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز والذي تتشارك فيه إيران مع قطر .
وقال "روحاني " في كلمة له : رحيل الشركات الأجنبية أدى إلى تأخر توسعة وتطوير المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز .
وأضاف روحاني : كان سبب هذا التأخير زيادة الضغط في الآبار وحقيقة أنه كان من الأسهل الوصول إليها مع الشركات الفرنسية والصينية، لكنهم غادروا .
وكانت وزارة النفط الإيرانية قد وقعت مع شركة توتال الفرنسية اتفاق لتطوير حقل "بارس" الجنوبي للغاز، لكنها انسحبت عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في وفرض عقوبات عليها .
ولجأت طهران بعدها إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية لكن تجميد الاستثمارات الصينية الأجنبية في حقل بارس الجنوبي للغاز يهدد بعدم إتمام المشروع .