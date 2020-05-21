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بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب

Time منذ 30 دقيقة
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بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب

واشنطن (صدى):
شهد أمس الأربعاء ارتفاع وتيرة الغضب والشجار بين نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفت نانسي ترامب بأنه كطفل يدخل المنزل وعلى حذائه براز كلب.

وردت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي حول تعليقات استفزازية أدلى بها ترامب،عن جو سكاربورو مقدم البرامج بتلفزيون إم.إس.إن.بي.سي إذ وصفه في إحدى المرات بأنه "معتوه" فقالت "الأمر أشبه بطفل يدخل والطين على سرواله مضيفة بأنه يدخل وعلى حذائه براز كلب وأيضا على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة.

ويذكر بأن ترامب وجه في وقت سابق إهانات لبيلوسي بأنها إمرأة مريضة وعندها مشاكل كثيرة ومشاكل نفسية كثيرة، ردا على تعليقاتها عندما قالت فيها إنه يجب ألا يتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء واق من فيروس كورونا بسبب سنه ولأنه ينتمي من حيث الوزن لفئة مرضى السمنة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الملل9
يافرحة اايهود بك فعلا الغزو بدا بالاعلام والاخلاق
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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