بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل

أميرة خالد (صدى):
انتقد المدون السينمائي والناقد الفني راكان الشايع آداء الفنان خالد عبد الرحمن في مسلسل "ضرب الرمال " الذي يُعرض في رمضان الحالي ويُعد تجربته الأولى في التمثيل .
وفال "الشايع " في مداخلة هاتفية ببرنامج "الراصد " على قناة الإخبارية ، أن الفنان خالد عبد الرحمن شخصية تحمل صفات رائعة إلا أنه ليس له مكان بالتمثيل .
كما انتقد "الشايع " غياب المخرجين والكتاب السعوديين عن الساحة الفنية ، مؤكداً أنه يجب الإستعانة بكوادر وطنية تجيد التعبير عن المجتمع السعودي .
ولفت إلى أن مسلسل "مليار ريال " للفنانة عيا الشيعي ، هو مسلسل كويتي بالأصل وتم سعودته وهو ما أفسد لمسلسل وجعله يواجه العديد من الإنتقادات .