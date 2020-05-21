نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل

Time منذ 22 دقيقة
Views 1475
بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل

أميرة خالد (صدى):
انتقد المدون السينمائي والناقد الفني راكان الشايع آداء الفنان خالد عبد الرحمن في مسلسل "ضرب الرمال " الذي يُعرض في رمضان الحالي ويُعد تجربته الأولى في التمثيل .

وفال "الشايع " في مداخلة هاتفية ببرنامج "الراصد " على قناة الإخبارية ، أن الفنان خالد عبد الرحمن شخصية تحمل صفات رائعة إلا أنه ليس له مكان بالتمثيل .

كما انتقد "الشايع " غياب المخرجين والكتاب السعوديين عن الساحة الفنية ، مؤكداً أنه يجب الإستعانة بكوادر وطنية تجيد التعبير عن المجتمع السعودي .

ولفت إلى أن مسلسل "مليار ريال " للفنانة عيا الشيعي ، هو مسلسل كويتي بالأصل وتم سعودته وهو ما أفسد لمسلسل وجعله يواجه العديد من الإنتقادات .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الملل9
يافرحة اايهود بك فعلا الغزو بدا بالاعلام والاخلاق
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

بالصور .. انهيار صخري مفاجئ يغلق الطريق الرابط بين أضم والليث
بالصور .. انهيار صخري مفاجئ يغلق الطريق الرابط بين أضم والليث
Time منذ 8 ثواني Views 999
بالصور.. 213 ممارس صحي يصلون إلى مطار "أبها" الدولي
بالصور.. 213 ممارس صحي يصلون إلى مطار "أبها" الدولي
Time منذ 21 دقيقة Views 1413
بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل
بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل
Time منذ 22 دقيقة Views 1475
بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب
بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب
Time منذ 30 دقيقة Views 1536
بالفيديو.. أزواج يطلقون لعبة مثيرة بالعزل المنزلي
بالفيديو.. أزواج يطلقون لعبة مثيرة بالعزل المنزلي
Time منذ 35 دقيقة Views 473
شمة حمدان: فارس أحلامي يجب أن يكون شخصية ناضجة
شمة حمدان: فارس أحلامي يجب أن يكون شخصية ناضجة
Time منذ 44 دقيقة Views 1299
"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا
"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا
Time منذ 59 دقيقة Views 1632
شاهد.. بي إم دبليو تظهر بتحفة جديدة
شاهد.. بي إم دبليو تظهر بتحفة جديدة
Time منذ ساعة Views 1310
هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران
هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران
Time منذ ساعة Views 1446
حياة الفهد تهدد باللجوء للقضاء بعد أنباء تمويل "أم هارون" من شخصية عربية
حياة الفهد تهدد باللجوء للقضاء بعد أنباء تمويل "أم هارون" من شخصية عربية
Time منذ ساعة Views 1801