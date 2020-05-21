نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الأحزاب تتبرأ من تصرفات "الغنوشي" وتطالب الرئيس التونسي بالتدخل

Time منذ ساعة
Views 1818
Comment 3
الأحزاب تتبرأ من تصرفات "الغنوشي" وتطالب الرئيس التونسي بالتدخل

وكالات (صدى):
انتقضت الأحزاب التونسية ضد رئيس البرلمان "راشد الغنوشي " بعد مكالمته المثيرة للإستنكار بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبيبة والتي هنئه فيها بسيطرة المرتزقة السوريين على قاعدة الوطية بدعم تركي .

وطالب ممثلوا أكثر من 7 أحزاب بالبرلمان الرئيس التونسي "قيس سعيد " بالرد على تصرفات "الغنوشي " التي تشكل تهديد للأمن الوطني وتصب في خانة الإتهامات الموجهة له بالزج بتونس في الصراع الليبي وتوريطها مع الإحتلال التركي وحلفائها من الإخوان وهو ما يشكل خطر كبير على تونس والمنطقة .

كما جددت التضامن مع الشعب الليبي في محنته متبرأة من تصرفات " الغنوشي " ، ومؤكدة بعدها عن أي محاولات تركية لنهب ثراوت ليبيا .

وكان "الغنوشي " قد أثار الجدل في يناير الماضي بزيارته المريبة لـ"أردوغان " واتصالاته بجماعة الإخوان في ليبيا بالمخالفة للقانون وبما يشكل تهديد خطير لأمن ليبيا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الملل9
يافرحة اايهود بك فعلا الغزو بدا بالاعلام والاخلاق
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

بالصور.. 213 ممارس صحي يصلون إلى مطار "أبها" الدولي
بالصور.. 213 ممارس صحي يصلون إلى مطار "أبها" الدولي
Time منذ 21 دقيقة Views 1413
بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل
بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل
Time منذ 22 دقيقة Views 1471
بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب
بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب
Time منذ 30 دقيقة Views 1536
بالفيديو.. أزواج يطلقون لعبة مثيرة بالعزل المنزلي
بالفيديو.. أزواج يطلقون لعبة مثيرة بالعزل المنزلي
Time منذ 35 دقيقة Views 466
شمة حمدان: فارس أحلامي يجب أن يكون شخصية ناضجة
شمة حمدان: فارس أحلامي يجب أن يكون شخصية ناضجة
Time منذ 44 دقيقة Views 1299
"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا
"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا
Time منذ 59 دقيقة Views 1632
شاهد.. بي إم دبليو تظهر بتحفة جديدة
شاهد.. بي إم دبليو تظهر بتحفة جديدة
Time منذ ساعة Views 1310
هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران
هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران
Time منذ ساعة Views 1446
حياة الفهد تهدد باللجوء للقضاء بعد أنباء تمويل "أم هارون" من شخصية عربية
حياة الفهد تهدد باللجوء للقضاء بعد أنباء تمويل "أم هارون" من شخصية عربية
Time منذ ساعة Views 1801
الأحزاب تتبرأ من تصرفات "الغنوشي" وتطالب الرئيس التونسي بالتدخل
الأحزاب تتبرأ من تصرفات "الغنوشي" وتطالب الرئيس التونسي بالتدخل
Time منذ ساعة Views 1818