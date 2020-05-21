الأحزاب تتبرأ من تصرفات "الغنوشي" وتطالب الرئيس التونسي بالتدخل

وكالات (صدى):
انتقضت الأحزاب التونسية ضد رئيس البرلمان "راشد الغنوشي " بعد مكالمته المثيرة للإستنكار بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبيبة والتي هنئه فيها بسيطرة المرتزقة السوريين على قاعدة الوطية بدعم تركي .
وطالب ممثلوا أكثر من 7 أحزاب بالبرلمان الرئيس التونسي "قيس سعيد " بالرد على تصرفات "الغنوشي " التي تشكل تهديد للأمن الوطني وتصب في خانة الإتهامات الموجهة له بالزج بتونس في الصراع الليبي وتوريطها مع الإحتلال التركي وحلفائها من الإخوان وهو ما يشكل خطر كبير على تونس والمنطقة .
كما جددت التضامن مع الشعب الليبي في محنته متبرأة من تصرفات " الغنوشي " ، ومؤكدة بعدها عن أي محاولات تركية لنهب ثراوت ليبيا .
وكان "الغنوشي " قد أثار الجدل في يناير الماضي بزيارته المريبة لـ"أردوغان " واتصالاته بجماعة الإخوان في ليبيا بالمخالفة للقانون وبما يشكل تهديد خطير لأمن ليبيا .