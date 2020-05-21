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"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا

Time منذ 59 دقيقة
Views 1632
"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا

الرياض (صدى):
كشف خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الجمعة ، بداية النجم الثاني من نجوم الثريا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك .

وقال "الحصيني " أن النجم الثاني " البطين " أيامه 13 يوم وهو آخر أنواء فصل الربيع وتستمر زيادة النهار على حساب الليل ، كما تزداد حرارة الجو يحبس الماء عن الاشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة ويغرس فيه قصب السكر تجنى فيه باكورة البطيخ .

و حذر من كثرة العقارب والحيات في هذا الموسم ، مؤكداً على أهمية أخذ الحيطة والتحصن بالأذكار المأثورة .

وأكد "لحصيني " أنه يعتبر من مواسم الأمطار وتتراوح فيه الدرجة العظمى في مدن المملكة بين 34 و44 ، أما الصغرى فتتراوح بين 21 و31 درجة ، عدا المرتفعات في حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الملل9
يافرحة اايهود بك فعلا الغزو بدا بالاعلام والاخلاق
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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