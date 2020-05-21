بالفيديو.. تعرف على إجراءات "ساما" الإحترازية لمنع انتشار العدوى عبر العملات

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " عن عدة إجراءات لمنع انتشار العدوى عبر العملات المعدنية والورقية .
وقامت المؤسسة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية بعزل وتعقيم العملات المختلفة الواردة لفروع المؤسسة سواء من خارج المملكة أو من داخلها .
كما طبقت "ساما " العزل 14 يوم على العملات وتصل المدة إلى 20 يوم بحسب المنطقة الواردة منها ، ثم وضعها في أقفاص محكمة ومغلقة وتطبيق آلية معالجة تكفل سلامتها وتعقيمها .
وتقوم "ساما " بفرز العملات بواسطة أجهزة مخصصة للعد والفرز الآلي للتأكد من مطبقات المخرجات لمعايير الجودة ، مع إتلاف العملات المتسخة والغير صالحة للتداول ، ووضع العملات القابلة للتداول في خزائن المؤسسة .
وأكدت "ساما " على توفير العملات للبنوك حال الطلب مما يتيح بقاء العملات فترة أطول في العزل ، وتوجيهها للبنوك بإتباع الإجراءات الإحترازية .