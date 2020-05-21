نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تعرف على إجراءات "ساما" الإحترازية لمنع انتشار العدوى عبر العملات

Time منذ ساعة
Views 1705
بالفيديو.. تعرف على إجراءات "ساما" الإحترازية لمنع انتشار العدوى عبر العملات

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " عن عدة إجراءات لمنع انتشار العدوى عبر العملات المعدنية والورقية .

وقامت المؤسسة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية بعزل وتعقيم العملات المختلفة الواردة لفروع المؤسسة سواء من خارج المملكة أو من داخلها .

كما طبقت "ساما " العزل 14 يوم على العملات وتصل المدة إلى 20 يوم بحسب المنطقة الواردة منها ، ثم وضعها في أقفاص محكمة ومغلقة وتطبيق آلية معالجة تكفل سلامتها وتعقيمها .

وتقوم "ساما " بفرز العملات بواسطة أجهزة مخصصة للعد والفرز الآلي للتأكد من مطبقات المخرجات لمعايير الجودة ، مع إتلاف العملات المتسخة والغير صالحة للتداول ، ووضع العملات القابلة للتداول في خزائن المؤسسة .

وأكدت "ساما " على توفير العملات للبنوك حال الطلب مما يتيح بقاء العملات فترة أطول في العزل ، وتوجيهها للبنوك بإتباع الإجراءات الإحترازية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الملل9
يافرحة اايهود بك فعلا الغزو بدا بالاعلام والاخلاق
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

بالصور.. 213 ممارس صحي يصلون إلى مطار "أبها" الدولي
بالصور.. 213 ممارس صحي يصلون إلى مطار "أبها" الدولي
Time منذ 21 دقيقة Views 1413
بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل
بالفيديو..ناقد فني: "خالد عبدالرحمن" ليس له مكان بالتمثيل
Time منذ 22 دقيقة Views 1471
بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب
بيلوسي تشبه ترامب بطفل على حذائه براز كلب
Time منذ 30 دقيقة Views 1536
بالفيديو.. أزواج يطلقون لعبة مثيرة بالعزل المنزلي
بالفيديو.. أزواج يطلقون لعبة مثيرة بالعزل المنزلي
Time منذ 35 دقيقة Views 466
شمة حمدان: فارس أحلامي يجب أن يكون شخصية ناضجة
شمة حمدان: فارس أحلامي يجب أن يكون شخصية ناضجة
Time منذ 44 دقيقة Views 1299
"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا
"الحصيني" يحذر من كثرة الحيات والعقارب في ثاني نجوم الثريا
Time منذ 59 دقيقة Views 1629
شاهد.. بي إم دبليو تظهر بتحفة جديدة
شاهد.. بي إم دبليو تظهر بتحفة جديدة
Time منذ ساعة Views 1310
هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران
هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران
Time منذ ساعة Views 1446
حياة الفهد تهدد باللجوء للقضاء بعد أنباء تمويل "أم هارون" من شخصية عربية
حياة الفهد تهدد باللجوء للقضاء بعد أنباء تمويل "أم هارون" من شخصية عربية
Time منذ ساعة Views 1799
الأحزاب تتبرأ من تصرفات "الغنوشي" وتطالب الرئيس التونسي بالتدخل
الأحزاب تتبرأ من تصرفات "الغنوشي" وتطالب الرئيس التونسي بالتدخل
Time منذ ساعة Views 1816