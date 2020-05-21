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"التعليم" تمنع الشيلات والأناشيد على حساباتها الرسمية

Time منذ ساعة
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"التعليم" تمنع الشيلات والأناشيد على حساباتها الرسمية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن دليل حوكمة حسابات التواصل الإجتماعي للوزارة في شبكات التواصل الإجتماعي .

وتشمل ضوابط الدليل منع جميع المدارس والإدارت وأندية الحي من رفع الشيلات والأناشيد.

كما يُمنع كتابة المنصب الوظيفي بدون ذكر الإسم ، ويُحظر الأخطاء الإملائية والنحوية ولألفاظ المعقدة .

كما فضلت الوزارة أن يحتوي النص على صورة أو فيديو او تصميم لمزيد من الوضوح مه منع أس وسوم إلا وسم وزارة التعليم ، مع عدم استخدام أي روابط خارجية .

ويطبق دليل الحكومة على وزارة التعليم وإداراتها ومدارسها وأندية الحي والمدارس والملحقيات السعودية بالخاصة سياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الملل9
يافرحة اايهود بك فعلا الغزو بدا بالاعلام والاخلاق
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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