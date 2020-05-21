"التعليم" تمنع الشيلات والأناشيد على حساباتها الرسمية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن دليل حوكمة حسابات التواصل الإجتماعي للوزارة في شبكات التواصل الإجتماعي .
وتشمل ضوابط الدليل منع جميع المدارس والإدارت وأندية الحي من رفع الشيلات والأناشيد.
كما يُمنع كتابة المنصب الوظيفي بدون ذكر الإسم ، ويُحظر الأخطاء الإملائية والنحوية ولألفاظ المعقدة .
كما فضلت الوزارة أن يحتوي النص على صورة أو فيديو او تصميم لمزيد من الوضوح مه منع أس وسوم إلا وسم وزارة التعليم ، مع عدم استخدام أي روابط خارجية .
ويطبق دليل الحكومة على وزارة التعليم وإداراتها ومدارسها وأندية الحي والمدارس والملحقيات السعودية بالخاصة سياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي .