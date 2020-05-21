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"الداخلية" تنشر فيديو الإطاحة بعصابة تتاجر في شرائح الإتصال والهويات المزورة بالرياض

Time منذ ساعتين
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"الداخلية" تنشر فيديو الإطاحة بعصابة تتاجر في شرائح الإتصال والهويات المزورة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على عصابة في الرياض تقوم بتزوير هويات وبصمات المواطنين والمقيمين وتتاجر في آلاف من شرائح الإتصال .

وتبين أن هذه العصابة مجموعة من الوافدين من مخالفي نظام الإقامة ، واتخذوا شقة سكنية في حي الديرة وكراً لهم .

وأظهر فيديو نشرته وزارة الداخلية مداهمة موقع العصابة والقبض على 8 أفراد من الجنسية البنجلاديشية .

وتم العثور على بحوزتها 45 ألف شريحة اتصال ، و100 ألف صورة لهويات وبصمات لمواطنين ومقيمين ، و27 قارئ بصمة ومئات الجوالات .

وتم تحريز المضبوطات وإحالة أفراد العصابة للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الملل9
يافرحة اايهود بك فعلا الغزو بدا بالاعلام والاخلاق
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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