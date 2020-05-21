نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
Views 1416
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية ة بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
إنه من الوفاء العظيم ألا يخون الزوجين بعضهما البعض ولا حتى بنظرة أو فكرة ما قامت به الصينية تعبير رمزي قصده التأديب
لا يهمونك انا مجنونك
اخزاهم الله فوق مابهم من خزي
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ... .. الله يهنيه ويبارك فيه ويجعله صالحاً نافعاً لدينه ووالديه .. آمين ..
ناجي
رجعنا الى السخافات ما في فايده التطور والعلم راح تكون تحت اقدام الجهل

أخر الأخبار

زيمبابوي تلاحق 23 شخصا فروا من الحجر الصحي
زيمبابوي تلاحق 23 شخصا فروا من الحجر الصحي
Time منذ 15 دقيقة Views 1203
" دعابة " تُغرم رئيس رومانيا 1130 دولار
" دعابة " تُغرم رئيس رومانيا 1130 دولار
Time منذ 37 دقيقة Views 1427
بالفيديو..طفل استغل فترة الحجر في حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم
بالفيديو..طفل استغل فترة الحجر في حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم
Time منذ 46 دقيقة Views 1417
مغتصب ابنة عمه يعترف بتفاصيل فعلته: " خوفت تفضحني فقتلتها "
مغتصب ابنة عمه يعترف بتفاصيل فعلته: " خوفت تفضحني فقتلتها "
Time منذ 59 دقيقة Views 798
بالفيديو..تعافي أكبر المسنات المصابات بكورونا في مصر
بالفيديو..تعافي أكبر المسنات المصابات بكورونا في مصر
Time منذ ساعة Views 265
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 1416
محمد بن فيصل يدعم آل الشيخ ضد آل سويلم: " قلوبنا معك يابوناصر "
محمد بن فيصل يدعم آل الشيخ ضد آل سويلم: " قلوبنا معك يابوناصر "
Time منذ ساعة Views 1737
الإطاحة بسارقي اسطوانات الغاز من شاحنة توزيع بجازان
الإطاحة بسارقي اسطوانات الغاز من شاحنة توزيع بجازان
Time منذ ساعة Views 2090
بالفيديو..مآذن المساجد التركية ترفع " أغنية إيطالية " شهيرة
بالفيديو..مآذن المساجد التركية ترفع " أغنية إيطالية " شهيرة
Time منذ ساعة Views 1842
بيان من صحة نجران بخصوص تسجيل 54 حالة كورونا
بيان من صحة نجران بخصوص تسجيل 54 حالة كورونا
Time منذ ساعتين Views 1921