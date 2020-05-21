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كاتب ليبي: قريبا الجيش سيسيطر على طرابلس ويعتقل سراج ومعاونيه

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كاتب ليبي: قريبا الجيش سيسيطر على طرابلس ويعتقل سراج ومعاونيه

خاص (صدى):
يواجه الجيش الليبي على مختلف الجبهات مرتزقة سوريين قادمون من تركيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة فايز السراج غير الشرعية الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي.

وفي هذا السياق أكد الكاتب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للشباب الشيخ أصيل بن فرج الزياني، أنه قريبا سيسيطر الجيش الليبي على طرابلس، ويعتقل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأشار الشيخ أصيل في تصريحاته لـ " صدى " إلى التقدم الذي أحرزه الجيش الليبي والانتصارات التي حققها، من قصف لمعقل الأتراك وصد هجوم لمليشيات ومرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

وقال ابن فرج الزياني: " نحن لا نعترف بتلك الحكومة التي جلبت العدوان لليبيا " ،مشددا على قرب نهاية السراج.

يذكر أن الجيش الليبي دمر امس الأربعاء، عربة مدرعة تركية من نوع” KERBY” وعدد من الآليات العسكرية التركية، فضلاً عن مقتل عددا من العناصر افرهابية وسط هروب المليشيات التي شنت الهجوم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيه حكمه عن اهل النفاق المتسرعين يامفيد ، لعلها لك تفيد // توقّع لا تفقّع ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
سعيد عسيري
الله يجزاه خير ويرحم والديه لكن كم ارسلت وكم ارسلت ولافيه اي تجاوب عندنا اطفال يعانون من الفشل الكلوي والغسيل في منطقة عسير ولايوجد من استقبلهم فقط إلى المستشفى العسكري بخميس مشيط بعد الله عز وجل وجميع المستشفيات الأخرى رفضوا هل يعقل بانه لايوجد غسيل كلى اطفال نهائيا في منطقة عسير كاملا إلى مستشفى العسكر بخميس مشيط ارجوا النظر في وضعنا بشكل عاجل والاهتمام في وضعنا ووضع اطفالنا فهم ذمه وامانه حيث اننا تواصلنا مع مدير مكتب سمو الامير ولاحياة لمن تنادي
ابو محمد 😎
اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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