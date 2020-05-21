كاتب ليبي: قريبا الجيش سيسيطر على طرابلس ويعتقل سراج ومعاونيه

خاص (صدى):
يواجه الجيش الليبي على مختلف الجبهات مرتزقة سوريين قادمون من تركيا للقتال إلى جانب مليشيات حكومة فايز السراج غير الشرعية الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي.
وفي هذا السياق أكد الكاتب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للشباب الشيخ أصيل بن فرج الزياني، أنه قريبا سيسيطر الجيش الليبي على طرابلس، ويعتقل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وأشار الشيخ أصيل في تصريحاته لـ " صدى " إلى التقدم الذي أحرزه الجيش الليبي والانتصارات التي حققها، من قصف لمعقل الأتراك وصد هجوم لمليشيات ومرتزقة السوريين الموالين لتركيا.
وقال ابن فرج الزياني: " نحن لا نعترف بتلك الحكومة التي جلبت العدوان لليبيا " ،مشددا على قرب نهاية السراج.
يذكر أن الجيش الليبي دمر امس الأربعاء، عربة مدرعة تركية من نوع” KERBY” وعدد من الآليات العسكرية التركية، فضلاً عن مقتل عددا من العناصر افرهابية وسط هروب المليشيات التي شنت الهجوم.