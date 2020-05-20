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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حوطة بني تميم بالرياض

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حوطة بني تميم بالرياض

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على حوطة بني تميم، حيث أثار مشهد المطر إعجاب المواطنين في المملكة.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كمساعة على الجزئيين الشمالى والأوسط وتكون شمالية غربية بسرعة 16-40كم ساعة على الجزء الجنوبى وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبى، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الجنوبى، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيه حكمه عن اهل النفاق المتسرعين يامفيد ، لعلها لك تفيد // توقّع لا تفقّع ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
سعيد عسيري
الله يجزاه خير ويرحم والديه لكن كم ارسلت وكم ارسلت ولافيه اي تجاوب عندنا اطفال يعانون من الفشل الكلوي والغسيل في منطقة عسير ولايوجد من استقبلهم فقط إلى المستشفى العسكري بخميس مشيط بعد الله عز وجل وجميع المستشفيات الأخرى رفضوا هل يعقل بانه لايوجد غسيل كلى اطفال نهائيا في منطقة عسير كاملا إلى مستشفى العسكر بخميس مشيط ارجوا النظر في وضعنا بشكل عاجل والاهتمام في وضعنا ووضع اطفالنا فهم ذمه وامانه حيث اننا تواصلنا مع مدير مكتب سمو الامير ولاحياة لمن تنادي
ابو محمد 😎
اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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