بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حوطة بني تميم بالرياض

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على حوطة بني تميم، حيث أثار مشهد المطر إعجاب المواطنين في المملكة.
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالرياض.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كمساعة على الجزئيين الشمالى والأوسط وتكون شمالية غربية بسرعة 16-40كم ساعة على الجزء الجنوبى وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبى، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الجنوبى، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.