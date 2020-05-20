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فتاة تنتقم من شريكها الخائن بطريقة غريبة 

Time منذ 3 ساعات
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فتاة تنتقم من شريكها الخائن بطريقة غريبة 

بكين (صدى):
أقدمت شابة صينية على الإنتقام من شريكها الخائن بطريقة غريبة، حيث أن الشابة الحزينة انتقمت من صديقها الذي اتضح أنه يخونها من خلال إرسال طن من البصل إلى منزله، حتى يبكي على ما فعله بها.

وتفصيلا، قامت الشابة تشاو، بخيانة شريكها بعدما تفحصت هاتفه المحمول، حيث أنه كان يرسل رسائل نصية غرامية إلى فتيات أخريات.

وبكت الفتاة لمدة ثلاثة أيام،  عندما أرادت أن تنتقم من صديقها بنفس الطريقة، بأن تجعله يبكي، فأرسلت له طنا من البصل.

وطلبت تشاو 1000 كيلوجرام من البصل عبر الإنترنت، وتم توصيلها إلى عتبة منزل شريكها السابق، مع رسالة تقول فيها: " لقد جعلتني أبكي ثلاثة أيام، والآن حان دورك ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيه حكمه عن اهل النفاق المتسرعين يامفيد ، لعلها لك تفيد // توقّع لا تفقّع ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
سعيد عسيري
الله يجزاه خير ويرحم والديه لكن كم ارسلت وكم ارسلت ولافيه اي تجاوب عندنا اطفال يعانون من الفشل الكلوي والغسيل في منطقة عسير ولايوجد من استقبلهم فقط إلى المستشفى العسكري بخميس مشيط بعد الله عز وجل وجميع المستشفيات الأخرى رفضوا هل يعقل بانه لايوجد غسيل كلى اطفال نهائيا في منطقة عسير كاملا إلى مستشفى العسكر بخميس مشيط ارجوا النظر في وضعنا بشكل عاجل والاهتمام في وضعنا ووضع اطفالنا فهم ذمه وامانه حيث اننا تواصلنا مع مدير مكتب سمو الامير ولاحياة لمن تنادي
ابو محمد 😎
اللهم اهد ضال المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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