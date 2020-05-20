فتاة تنتقم من شريكها الخائن بطريقة غريبة 

بكين (صدى):
أقدمت شابة صينية على الإنتقام من شريكها الخائن بطريقة غريبة، حيث أن الشابة الحزينة انتقمت من صديقها الذي اتضح أنه يخونها من خلال إرسال طن من البصل إلى منزله، حتى يبكي على ما فعله بها.
وتفصيلا، قامت الشابة تشاو، بخيانة شريكها بعدما تفحصت هاتفه المحمول، حيث أنه كان يرسل رسائل نصية غرامية إلى فتيات أخريات.
وبكت الفتاة لمدة ثلاثة أيام، عندما أرادت أن تنتقم من صديقها بنفس الطريقة، بأن تجعله يبكي، فأرسلت له طنا من البصل.
وطلبت تشاو 1000 كيلوجرام من البصل عبر الإنترنت، وتم توصيلها إلى عتبة منزل شريكها السابق، مع رسالة تقول فيها: " لقد جعلتني أبكي ثلاثة أيام، والآن حان دورك ".