شاهد.. تركيا تعتقل إيراني أهان "الدولة" بسبب منشفة

أنقرة (صدى):
ألقت الشرطة التركية القبض على رجلًا إيرانيًا يدعى محمد رضا، بسبب تعليقه داخل شرفته منشفة، والتي كانت تحمل علم بريطانيا.
وقدم عد من الجيران بلاغات في المواطن الإيراني؛ بزعم أن العلم كان استفزازيًا خلال عطلة عامة تركية، خاصة أنه في، يوم 19 من شهر مايو، والذي يُعرف باسم ”يوم الشباب والرياضة“، عادة ما يتم تعليق العلم التركي على النوافذ والشرفات، حيث يمثل هذا اليوم بداية حرب الاستقلال التركية العام 1919.
ومن جانبه قال محمد أنه لم يقصد أي شيء، مؤكدًا على أن المنشفة ليست مهينة، وكان يجففها فقط، إلا أن مكتب حاكم مدينة قيصري كشف أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور اعتقال الرجل.