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استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو) 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1299
استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو) 

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور علاء منصور استشاري نساء وتوليد عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل، قائلا إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لا تختلف عند الحامل وغيرها.

وأضاف منصور في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة:" يجب غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والتباعد الاجتماعي وتجنب الاتصال المباشر مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم ".

ولفت منصور:" لم يثبت أن الفيروس يسبب عيوب خلقية للجنين واحتمال إصابة الجنين بالفيروس ضعيفة جدا "، مبينا أن متابعة الحمل تعتمد على الحالة الصحية للحامل.

وشدد منصور:" لازم تحديد الزيارات الأساسية عند الضرورة وزيادة التدابير الوقائية المتعارف عليها أثناء زيارة العيادة والفحوصات "، لافتا:" الإصابة بكورونا لا يؤثر علي طريقة الولادة ".

وتابع منصور:" يجب عزل المولود عن الأم المصابة حتى شفاءها، وتجنب الإرضاع المباشر وسحب الحليب بدل ذلك ".

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أحدث التعليقات

محمود احمد عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت من المملكه إجازة والظروف ما لم استطع العودة للمملكه وأرسل لى الكفيل تمديد عودة ولكن جاءت ظروف فيروس كورونا ولم استطيع الحصول على التمديد لغلق القنصليه فى القاهرة هل يستطيع الكفيل تجديد الاقامه علما بأنها تنتهى بتاريخ 12/12/1441. ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا رب
عدو الخونة
انت بكلامك هذا لم تر للاسف من المصريين الا اصحاب العيون الزرقاء احفاد الثوار على عثمان رضي الله عنه ممن رهنوا انفسهم للفتن منذ ذلك الوقت وهي تنام وتستيقظ في اجسادهم المعروضة دائما لمن يريد الفساد او الافساد ولم تر مصر عين جالوت التي كسر الله برجالها المغول بعد ان انهارت روح الامة المعنوية كما لم تر رجال مصر الاصلاء الذين حطموا اسطورة اسرائيل التي لا تقهر كما لم تر مصر السيسي الذي حمى الله به وبمن معه مصر من ان تكون سوريا او يمن او ليبيا او عراق اخر باختصار انظر لمصر بمنظارين: منظار ماقبل الاخونجية اعداء مصر والامة العربية والاسلامية عندما كانت زهرة تشع حضارة وعلما وامنا ومنظار مصر التي تقاوم هذا الوباء الاخونجي الذي اجر نفسه ووكلها لكل اعداء الاسلام من يهود ومجوس ومغول
سوسن
ياقطوة🙀هذي نهاية (اللقافة) تحشرين نفسك في أماكن مجهولة وماتحسبين لـ(عواقبها)
رد
الكويت ماقفل لا بقالات ولا مجمعات ولا السوبرماركات ولا المطاعم والشركات شغاله والعماله ماهم قادرين عليهم كل حظرهم اعلام للعالم الصين طبقها وخلال شهرين سيطر عليه الاردن طبقها اسبوع وسيطر عليه وستة دول سيطرت عليه الحظر الجزئي هو الخطر بدال مالمواطن يتسوق خلال ٢٤ ساعه بدون زحمه خلوه خلال ٨ ساعات يجتمع عدد كبير وينتقل المرض بسرعه المرض خلال اسبوعين ينحصر وينتهي ويموت مشكلتنا التجار خايفين انهم يخسرون هذا مرض ولازم يتحملون مثل حرب الكويت الغني صار فقير والفقير صار غني هذا قضاء الله وقدره لازم يرضون فيه
رد
الكويت ماقفل لا بقالات ولا مجمعات ولا السوبرماركات ولا المطاعم والشركات شغاله والعماله ماهم قادرين عليهم كل حظرهم اعلام للعالم الصين طبقها وخلال شهرين سيطر عليه الاردن طبقها اسبوع وسيطر عليه وستة دول سيطرت عليه الحظر الجزئي هو الخطر بدال مالمواطن يتسوق خلال ٢٤ ساعه بدون زحمه خلوه خلال ٨ ساعات يجتمع عدد كبير وينتقل المرض بسرعه المرض خلال اسبوعين ينحصر وينتهي ويموت مشكلتنا التجار خايفين انهم يخسرون هذا مرض ولازم يتحملون مثل حرب الكويت الغني صار فقير والفقير صار غني هذا قضاء الله وقدره لازم يرضون فيه

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