استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو) 

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور علاء منصور استشاري نساء وتوليد عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل، قائلا إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لا تختلف عند الحامل وغيرها.
وأضاف منصور في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة:" يجب غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والتباعد الاجتماعي وتجنب الاتصال المباشر مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم ".
ولفت منصور:" لم يثبت أن الفيروس يسبب عيوب خلقية للجنين واحتمال إصابة الجنين بالفيروس ضعيفة جدا "، مبينا أن متابعة الحمل تعتمد على الحالة الصحية للحامل.
وشدد منصور:" لازم تحديد الزيارات الأساسية عند الضرورة وزيادة التدابير الوقائية المتعارف عليها أثناء زيارة العيادة والفحوصات "، لافتا:" الإصابة بكورونا لا يؤثر علي طريقة الولادة ".
وتابع منصور:" يجب عزل المولود عن الأم المصابة حتى شفاءها، وتجنب الإرضاع المباشر وسحب الحليب بدل ذلك ".